Modric recuerda el día que Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo y su ilusión 'frustrada': "Me habría gustado ser camarero"

El croata Luka Modric sigue teniendo mucho fútbol en sus botas. El centrocampista del Milan y exjugador del Real Madrid continúa disfrutando de lo que más le gusta a sus 40 años,. Así lo afirmó en una entrevista con el 'Corriere della Sera', donde desveló sus planes de no haber sido futbolista y aseguró que José Mourinho hizo llorar a Cristiano Ronaldo en sus respectivas etapas en el cuadro madridista.

Preguntado por su relación con el técnico portugués, Modric comentó que es "una relación especial": "Como entrenador y como persona. Fue él quien me quiso en el Real Madrid. Sin Mourinho, nunca habría llegado. Lamento haberlo tenido solo una temporada".

Luka Modric tuvo a Mourinho como entrenador en el Real Madrid / EFE

Y es que el croata ha sido entrenado por varios de los mejores técnicos del mundo, entre ellos Allegri o Ancelotti. Pero el más duro de los tres es, sin duda, Mourinho: "Mourinho es muy directo con los jugadores, pero es honesto. Trató a Sergio Ramos y al recién llegado de la misma manera: si tenía que decirte algo, te lo decía. Max (Allegri) también es así: te dice a la cara lo que está bien y lo que está mal. La honestidad es fundamental."

En ese sentido, no dudó Modric en desvelar una anécdota entre 'The Special One' y Cristiano Ronaldo. "Lo vi hacer llorar a Cristiano Ronaldo en el vestuario, un hombre que lo da todo en el campo, porque por una vez no persiguió al lateral rival", reveló el ahora centrocampista del Milan.

Mourinho, dando instrucciones a Cristiano Ronaldo / EFE

Ancelotti y la rivalidad Messi-Cristiano

Respecto a Carlo Ancelotti, le definió como "el número uno" y resaltó sus cualidades "en el banquillo" y "en su forma de ser": "Hablamos muchas veces de Milán y del AC Milan cuando estábamos en Madrid. Este lugar también era único para él. Recuerdo cuando lo conocí. Estaba solo en la ciudad. Me llamó y me dijo: 'Ven, ven a cenar conmigo'. Hablamos durante horas, de todo. De fútbol, de familia, de la vida. Normalmente, los entrenadores no confían en sus jugadores. Él sí".

Fue una entrevista extensa, en la que también hubo tiempo para hablar de la rivalidad entre Leo Messi y Cristiano Ronaldo, un debate que no gusta nada a Modric: "Esa es una pregunta que no me gusta. Marcaron una época. Me siento más cercano a Cristiano porque jugué con él, fue mi compañero en el Madrid, y te aseguro que no solo es un gran futbolista; es una persona increíble. La gente no lo sabe, pero tiene un corazón enorme, siempre dispuesto a ayudar a los demás. Y es un hombre sencillo y normal. A Messi no lo conozco personalmente, pero no me cabe duda de que también es extraordinario. Como jugador, es magnífico".

Cristiano y Modric, durante un partido entre Portugal y Croacia / EFE

"Hubiera sido camarero"

Sea como sea, lo que queda claro es que Luka Modric sigue disfrutando del fútbol y todavía tiene cuerda para rato: "Me gustaría quedarme, como entrenador o como director técnico, todavía no lo sé. Pero primero creo que todavía tengo algo que aportar en la cancha". Y a humildad, tampoco le gana nadie: "Me encanta la normalidad. Una familia normal, una vida normal, las pequeñas cosas. No me siento único. En mi vida, nunca he pensado, ni por un segundo, que fuera superior a nadie. Si no hubiera sido futbolista, me habría gustado ser camarero".

Y concluyó con los motivos de su gran deseo en la vida si no hubiese sido futbolista: "Era bastante bueno. Y me gustaba. Estudié en la escuela de hostelería de Borik. El primer año, nos formamos en el restaurante Marina de Zadar, donde se celebraban banquetes de boda. Se me daba bien servir bebidas; y en las bodas croatas la gente bebe mucho. Lo único que no me gustaba era fregar los platos".