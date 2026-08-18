Modric pone al Milan a la altura del Madrid: “Está al mismo nivel”

Luka Modric ha dejado una frase que no sentará igual en todos los sectores del madridismo. El centrocampista croata, leyenda del Real Madrid después de doce temporadas en el Santiago Bernabéu, ha puesto al Milan a la altura del conjunto blanco al explicar qué representa para él su actual club.

“He jugado en el Real Madrid, que es el club más grande del mundo, pero mi sensación es que el Milan está al mismo nivel”, afirmó Modric en los medios oficiales de la entidad italiana. Una declaración especialmente llamativa por venir de un futbolista que ha vivido desde dentro la dimensión del Real Madrid, con el que conquistó todos los grandes títulos y se convirtió en uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del club.

Modric dándole un beso a la 15 Champions del Real Madrid / AP

El Milan, a la altura del Madrid

El croata quiso dejar claro que no reniega de su pasado madridista y mantuvo al Real en la cima de su particular clasificación. De hecho, fue tajante al definirlo como “el club más grande del mundo”. Sin embargo, inmediatamente después elevó al Milan hasta esa misma categoría, una comparación que ha generado ruido por la diferencia entre la realidad actual de ambos proyectos.

Modric considera que la grandeza del conjunto rossonero se percibe especialmente cuando se forma parte de él. “Cuando la gente habla del Milan, lo hace de una manera diferente a como lo hace con otros clubes. Cuando vienes aquí, lo entiendes”, explicó.

Su primer año en Italia ha sido suficiente para que el croata establezca ese paralelismo con el Real Madrid. El Milan, sin embargo, viene de quedarse fuera de la Champions League, mientras que Modric pasó la mayor parte de su carrera en Madrid compitiendo por todos los grandes títulos europeos.

Una comparación que llega tras un año decepcionante

Precisamente esa temporada irregular fue uno de los motivos por los que Modric ha decidido continuar una temporada más. El centrocampista terminó decepcionado por el desenlace del curso y reconoció que la lesión que sufrió en el tramo final le impidió ayudar al equipo. “Frustración es la palabra que usaría para describir el último partido”, admitió.

Aun así, el cariño recibido en San Siro terminó pesando más. “He tenido la sensación de llevar aquí años”, aseguró. Y añadió: “Este es el lugar donde quiero estar y por eso estoy aquí”.

Modric afrontará así una segunda temporada con el Milan con el objetivo de devolver al club a la Champions y competir por los títulos, una misión muy diferente a la que dejó atrás en Madrid, donde durante años convirtió la exigencia de ganar la Copa de Europa en una costumbre.

El croata, eso sí, mantiene intacta su ambición. “He vuelto con el mismo objetivo que el primer día: ganar”, sentenció.