Modric: "El Milan era lo que es el Real Madrid hoy"

Luka Modric, centrocampista del Milan, aseguró este lunes durante su presentación oficial como nuevo jugador del conjunto italiano, que después de formar parte durante 13 años del club "más grande del mundo", ahora jugará en uno que hace años "era lo que es el Real Madrid hoy".

El 'mago' croata ofreció sus primeras palabras como jugador del Milan después de despedirse del Real Madrid en el Mundial de Clubes. Dijo adiós en las semifinales que perdió con el París Saint-Germain para despedirse de una entidad a la que llegó en el curso 2012/13 y en la que consiguió 28 títulos oficiales, más que nadie en la historia.

Luka Modric es nuevo jugador del AC Milan / X

Preguntado por qué eligió el Milan como su siguiente destino, recordó la época en la que el cuadro 'rossoneri' dominaba Europa a finales de la década de los 80 y principios de la década de los 90 del siglo pasado.

"Pasé 13 años en el club más grande del mundo y ahora llego a uno que en años anteriores era lo que es el Real Madrid hoy. Lo perdieron en algún momento del camino. El Milan debe esforzarse por volver a ese nivel y de mí depende ayudar al máximo este año y disfrutarlo", dijo.

"Todos recordamos al Milan como uno de los mejores equipos del mundo. No podemos conformarnos con una temporada mediocre ni con clasificarnos para la 'Champions League'. También debemos ser humildes y debemos trabajar duro para que el equipo vuelva al máximo nivel. Soy muy competitivo y quiero transmitir esto al equipo. El objetivo mínimo es clasificarnos para la 'Champions', pero el Milan debe luchar por ganar títulos", apuntó.

Además, recordó que vivió una despedida "muy emocionante" en el Real Madrid y recordó que creció viendo fútbol italiano con un equipo por el que sentía predilección: "El Milan era mi equipo favorito. Era muy seguido en Croacia, y encima estaba mi ídolo Boban. Siempre tuve una afección particular por sus colores".

Asimismo, señaló que aportara su experiencia al Milan y dejó claro que trabajará duro para intentar repetir los éxitos que vivió en sus anteriores clubes. "Sé que hay grandes expectativas puestas en mí. Me siento listo para esto. Sigo mucho la Serie A porque hay muchos jugadores croatas que juegan aquí. Se nota que es un campeonato competitivo que está recuperando su nivel. Tácticamente los equipos están muy organizados y esa es la diferencia con la Liga española. Tengo que adaptarme a la forma de jugar en Italia lo antes posible".

Además, reconoció que aunque no ha hablado con Boban en los últimos tiempos, sí lo ha hecho con otros dos ex milanistas reconocidos: Zlatan Ibrahimovic y Carlo Ancelotti, el que fuera su entrenador en el Real Madrid. "Ancelotti me habló maravillas del Milan, todo muy positivo. Ya tenía esa impresión. El Milan es un gran club y con una gran afición. Pero cuando te hablan así de un club, te llevas una impresión aún mejor. La última vez que vine, la organización yu la bienvenida fueron impresionantes".

Modric se despidió del Real Madrid con una dolorosa derrota / EFE

También explicó desconocer si su etapa en el Milan será su "último baile" y dejó claro que su objetivo será disputar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de 2026. Aún así, señaló que no mira "demasiado lejos" y resaltó que lo más importante es "vivir el presente y hacer las cosas bien".

Sobre cómo tomó la decisión de fichar por el Milan, manifestó que fue "muy fácil" en cuanto Igli Tare, director deportivo del club 'rossoneri', le llamó. "Fue el punto de inflexión en las negociaciones. Cuando alguien quiere ficharte, es importante que te explique su proyecto. Después necesité un tiempo para hablar con mi familia, pero en el fondo sabía que era la mejor opción. No esperaba que sucediera tan rápido, pero demuestra la confianza que han depositado en mí".

"Es una gran sensación tener la oportunidad de ayudar al equipo. Pero las personas solas no pueden hacer nada. No puedes marcar la diferencia solo. Tienes que crear un equipo donde cada persona pueda rendir al máximo. Estoy aquí para darlo todo, como lo he hecho a lo largo de mi carrera", concluyó.