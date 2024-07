Modric-Lucas Vázquez, bajo el síndrome Benzema

La plantilla del Real Madrid está perfilada para la temporada que acaba de empezar oficialmente. Kroos, Nacho, Joselu y Kepa son las bajas, mientras que Mbappé y Endrick son los fichajes hasta ahora y Lucas Vázquez y Luca Modric siguen otro año más. Sin embargo, el club no ha confirmado oficialmente el futuro de ninguno de los dos últimos, quizá por estar celebrándose la Eurocopa aunque a los 'Lucas' ya no les afecte.

Rechazando ofertas

Llama la atención que no haya anunciado sus renovaciones cuando se da por hecho que seguirán un año más y que hay acuerdo entre las partes. Un anuncio sencillo que puede tener connotaciones como las tuvo hace un año el silencio entorno a la continuidad de Benzema. También se daba por hecho que renovaría automáticamente tras ser Balón de Oro, pero el jugador cambió de idea y prefirió los petrodólares árabes para dejar tirado al Real Madrid.

No parece que vaya a ser el caso de Modric y Lucas, aunque seguro que a ninguno de los dos le faltan ofertas para firmar contratos millonarios en una etapa de su carrera en la que empiezan a contar el físico. El croata, 38 años, ha rechazado varias propuestas tentadoras de Arabia e incluso de Estados Unidos, porque su ambición es seguir compitiendo al máximo nivel y a ser posible en el Real Madrid. El club le premia con un año más, pero no hay notificación oficial pese a que está eliminado de la Eurocopa y ha tenido tiempo de cerrar el acuerdo y hacerlo público.

Lucas Vázquez, 17 años en el Real Madrid / Efe

Rescoldos de un equipo glorioso

Lucas Vázquez cumplió 33 años este 1 de julio y en su plan de ruta solo tiene escrito seguir en el Real Madrid, la que ha sido su casa desde 2007. Al de Curtis no le han faltado tampoco ofertas para dejar el equipo, pero su prioridad es seguir de blanco pese a ese rol que tiene de suplente. Su rendimiento no ha bajado y Ancelotti y el club están contentos con él, por lo que se da por hecho que también seguirá un año más, aunque no se haya hecho oficial.

Otra cosa es que el Real Madrid retrase ambos anuncios a la espera de que alguno de ellos decida dar marcha atrás. Son suplentes veteranos a los que abriría la puerta como agentes libres por los servicios prestados. Y más en una etapa en la que está renovando la plantilla y ellos son los últimos rescoldos de un equipo que ha escrito una década gloriosa, de la que sobreviviría solo Dani Carvajal tras las salidas de Kroos y Nacho.