Modric, líder en partidos jugados esta temporada

Valverde, Rudiger, Mbappé… No, Luka Modric. El croata es el jugador del Real Madrid que lidera el ránking de partidos en los que ha participado esta temporada tras sumar los de su equipo y los de su selección, con un total de 51 apariciones. No es el que más minutos acumula en sus piernas, aunque en esa estadística sería titular al ocupar el undécimo puesto de los más utilizados por Ancelotti. Además, si suma los minutos jugados con su selección, adelantaría dos puestos para situarse el noveno con más minutos.

Un regalo para el fútbol

Nueve jugadores de la plantilla del Real Madrid han participado esta temporada en 40 partidos o más. Sin embargo, sorprende que Modric sea el jugador con más apariciones superando en un partido a Valverde, segundo del ránking (50); en cinco, a Mbappé, tercero (46); y en seis a Rudiger y Rodrygo (45 cada uno). Ancelotti cuida al croata, al que pone de titular un partido si y otro no hasta el encuentro de Champions ante el Atlético, que repitió con el croata tras ser titular en el partido anterior contra el Rayo Vallecano.

“No miro la estadística para plantear el partido contra el Atlético”, respondió cuando le dijeron que Modric no había jugado dos partidos seguidos de los 45 disputados hasta entonces, para agregar: “Que no se preocupe, que miraré estas cosas. Es un regalo para el fútbol”. Al final, jugó para romper esa estadística. El croata sí que es fijo con su selección, al jugar de titular los seis que han disputado desde que comenzó el curso. En el Real Madrid ha participado en 45, 25 de titular de los 48 diputados.

Jugadores del Real Madrid que pasan de 40 partidos esta temporada / Sport

Se ha perdido 3 de 54 partidos

“Modric no tiene problemas de recuperación, no me sorprende que a su edad (39 años) se mantenga en buena forma. Lo veo todos los días como se prepara, como se entrena, y es un ejemplo que deben seguir los jóvenes”, aseguraba el italiano en vísperas del encuentro contra el Rayo. Modric solo se ha perdido tres partidos esta temporada de los 48 del Madrid y los 6 de Croacia. Ancelotti lo dejó en el banquillo ante la Real Sociedad en Copa; se perdió otro por una inoportuna gripe ante el Mallorca en la semifinal de la Supercopa de España, y el último, por sanción ante Las Palmas al cumplir ciclo de tarjetas.

El croata acaba contrato en junio y sigue dando lecciones de fútbol dentro de esa resistencia física que le permite la edad. El madridismo adora al jugador, al que desearía ver el año que viene de blanco para cumplir su decimocuarta temporada en el equipo. Sus datos demuestran que sigue siendo un luchador en su batalla contra el tiempo. Su experiencia enrique al equipo y su profesionalidad es un ejemplo para el vestuario y los más jóvenes. Pero el Madrid es un equipo exigente y sus dirigentes no le aseguran, de momento, un año más de contrato.