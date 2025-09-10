Modric lanza un recado al Madrid

Luka Modric ha comenzado la temporada 2025-26 demostrando que la edad es solo un número. El pasado 9 de septiembre, coincidiendo con su 40 cumpleaños, el croata brilló con Croacia en la victoria por 4-0 ante Montenegro en la fase de clasificación para el Mundial, dejando una asistencia y un rendimiento que recordaron a sus mejores días en el Real Madrid.

Ese mismo día, Modric publicó en X: "Age is just a number", un mensaje que más de uno interpreta como un sutil recado al club que dejó al final de la temporada pasada tras no llegar a un acuerdo para renovar su contrato.

Después de más de una década en el Bernabéu, donde se convirtió en uno de los jugadores más determinantes del siglo XXI, Modric puso rumbo al AC Milan. En Italia, ha sido clave en los primeros dos encuentros de su equipo en Serie A, demostrando que, lejos de sentirse limitado por la edad, sigue siendo un mediocentro capaz de marcar la diferencia. Su rendimiento internacional y su inicio de temporada muestran que aún tiene mucho que ofrecer, tanto en visión de juego como en capacidad para asumir responsabilidades en momentos clave.

Luka Modric, durante su primer partido contra el Milan en Liga ante el Cremonese / AP

Mientras tanto, en Madrid, Xabi Alonso tenía claro que era necesario un recambio en el centro del campo tras la salida de Modric, pero finalmente la dirección deportiva no incorporó a nadie. Sonaron muchos nombres como Enzo Fernández, Stiller, Mac Allister..., pero finalmente lo más destacado fue la no salida de Ceballos.

La ausencia de refuerzos deja al Madrid con un vacío que ya se notaba tras la salida de Kroos y que no hará más que acrecentarse. La gestión de la transición del mediocampo será clave para mantener el nivel competitivo del equipo, y la figura de Modric sigue proyectándose como el referente ausente que el club ahora echa de menos.

El mensaje del croata en redes no pasó desapercibido: “Age is just a number (La edad es solo un número)” parece un guiño directo a su salida del Bernabéu y a quienes dudaban de su capacidad de seguir rindiendo a nivel élite. Modric demuestra que, incluso a los 40 años, puede ser decisivo en un Milan que ya disfruta de su experiencia, mientras Madrid observa desde la distancia cómo uno de sus grandes referentes continúa brillando lejos de casa.