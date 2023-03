Modric disputará con Croacia la clasificación para la Euro

Zlatko Dalic ha convocado al centrocampista del Real Madrid para los partidos de finales de mes ante Gales y Turquía El seleccionador de los 'vatreni' le habría ofrecido jugar solo el primer partido, pero él quiere estar en los dos

Luka Modric no tiene pensado dejar colgada a su selección en la fase de clasificación para la Eurocopa de Alemania 2024. Zlatko Dalic, seleccionador de Croacia, ha ofrecido hoy la lista de convocados para los dos primeros partidos que enfrentará a los 'vatreni' ante Gales y Turquía y en ella figura el centrocampista del Real Madrid junto a otros nombres conocidos como Kovacic, Gvardiol o Pericic.

💥 Here is #Croatia squad for the first two @EURO2024 qualifiers! 💥#EURO2024 #Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/Az1WnamXJs