Modric se despide del Real Madrid en sus redes sociales

Luka Modric jugó su último partido con el Real Madrid ante el Paris Saint-Germain en el Mundial de Clubes. El croata dejará el club blanco tras 13 años jugando en el Santiago Bernabéu y tras 27 títulos ganados. Llegó como un refuerzo en el centro del campo de Mourinho y se marchó siendo una de las máximas leyendas blancas.

Xabi Alonso decidió dar al croata unos minutos en la derrota ante los franceses para que pudiere despedirse de sus aficionados y del club en Estados Unidos, donde por cierto, ha sido ovacionado en cada partido por la grada.

Modric dejará el Madrid para ir al AC Milan, su siguiente reto a sus casi 40 años. Pero antes decidió enviar un mensaje a sus seguidores en sus redes sociales recordando momentos vividos con la camiseta blanca en estos 13 años.

"Mi casa 13 años. Mi casa para siempre. Esto no es un adiós, es un hasta luego Real Madrid", expresó.

Aunque no hay anuncio oficial, su futuro está en el AC Milan. El director deportivo del conjunto ‘rossonero’, Igli Tare, ya confirmó hace unas semanas el acuerdo con Modric y destacó su ambición y liderazgo: “Lo primero que me preguntó Luka fue si íbamos a construir un equipo para ganar el campeonato”. El técnico Massimiliano Allegri también lo ha hecho público este lunes en su presentación como entrenador del Milan: “Estamos esperando a Luka Modric. Llegará en agosto. Es un jugador extraordinario que no necesita presentación”.

La llegada de Modric se percibe como una incorporación estratégica para dotar al equipo de experiencia, jerarquía y calidad en la medular. De esta manera, se pone fin a una de las etapas más brillantes de la historia reciente del Real Madrid. Modric se despide con el respeto de todos y con el deseo de seguir compitiendo al más alto nivel en la Serie A.