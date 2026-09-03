Modric desmonta mitos sobre el caso Negreira y explica por qué el Madrid ganaba más Champions que Ligas

La etapa de Luka Modric en el Real Madrid estuvo marcada por la gran cantidad de títulos que logró el futbolista croata. Sin embargo, en aquella época, el equipo que dominó Europa durante años no tuvo el mismo nivel de regularidad en la Liga. El centrocampista formó parte de una generación que conquistó seis Champions durante su carrera en el club, pero que por el contrario solo levantó el campeonato doméstico en cuatro ocasiones.

Preguntado por el caso Negreira y por la particular trayectoria del Madrid durante aquellos años, el ahora jugador del Milan prefirió no profundizar demasiado y explicar su versión de lo ocurrido. "Es un caso que de verdad no es normal. No voy a entrar más en el tema porque no me gusta", empezó afirmando el futbolista del Milan.

El entrenador del Real Madrid José Mourinho da instrucciones al jugador croata Luka Modric en su etapa en el Madrid / EFE/ALBERTO MARTIN

De hecho, la explicación del croata sobre el dominio europeo y el menor número de títulos ligueros se aleja de la cuestión arbitral y de algunos debates y teorías instauradas en el madridismo, centrándose exclusivamente en el rendimiento del propio Real Madrid. "En mi época, ¿por qué ganamos más Champions que Ligas? Creo que porque no estábamos tan enfocados en el día a día. Pensábamos que había tiempo de arreglar las cosas, mientras que en Champions sabíamos que no podíamos fallar. Hicimos lo que hicimos en Champions porque sabíamos que si fallabas te ibas a casa", añadió.

Además, Modric también quiso valorar el nivel de su gran rival a nivel nacional: "En la Liga siempre pensábamos que podíamos recuperar los puntos, pero el Barça era muy fuerte y no te dejaba recuperarlos. Por eso creo que ganamos menos Ligas que Champions en esa época, pero no cambiaría nada".

Modric, en su etapa en el Madrid / Efe

Para el croata, la clave estaba en la mentalidad con la que afrontaban cada torneo. La sensación de no tener margen de error en Champions hacía que el equipo elevase su concentración cuando llegaban las noches europeas. En la Liga, en cambio, la posibilidad de recuperar puntos después de un tropiezo podía generar momentos de desconexión dentro del campeonato.

Modric tira de autocrítica para explicar la situación de esos años, aunque no volvería atrás para cambiar absolutamente nada. "La Champions es lo que todos quieren ganar, y tener seis es algo impresionante, por eso no cambiaría nada", explicó.

Ante la insistencia por el tema Negreira, el mítico futbolista deja una respuesta contundente: "Sí, claro que no es normal, pero no sigo mucho ese tema. No es normal, pero yo creo que también es parte de nuestra culpa no haber ganado más Ligas".

Las palabras de Luka Modric dejan así una lectura muy distinta a la de quienes buscan en el caso Negreira una explicación para la diferencia de rendimiento entre el Real Madrid y el Barcelona durante aquellos años. El croata apunta directamente a la responsabilidad del propio equipo y a una cuestión de mentalidad y regularidad.