Misterio Tchouaméni

Aurélien Tchouaméni ha sido el centrocampista más regular del Real Madrid en las últimas temporadas. El único capaz de sostener el vendaval sufrido por un conjunto blanco que se ha desangrado en una parcela que sigue siendo una asignatura pendiente. La llegada de Bernardo Silva no palía el déficit en el doble pivote, donde el galo continúa siendo el único gran stopper de un equipo tendente al ida y vuelta, como quedó en evidencia frente al Espanyol.

Molestias desde el Mundial

Tchouaméni apuntaba a debutar en el Bernabéu frente a la Real Sociedad (miércoles, 21.00 horas). Sin embargo, no trabajó con el grupo en la última sesión previa al duelo que supondrá el regreso de Mourinho al feudo madridista 13 años después. “No ha recaído. Él ha sufrido mucho en el Mundial, como es normal. En el Mundial se sufre. Si tienes que jugar lesionado, pensando que después tienes un mes de vacaciones, hay que arriesgar con todo”, explicó el luso cuando se le preguntó por el centrocampista.

Tchouaméni, jugador del Real Madrid. / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Durante la cita de Estados Unidos, Tchouaméni se perdió las eliminatorias contra Paraguay y Marruecos. Regresó directamente al once ante España en las semifinales, donde jugó entre algodones. De ahí que tampoco disputara el partido por el tercer y cuarto puesto contra Inglaterra. El 10 de agosto adelantó su regreso a Valdebebas, pero lo hizo, según el club, con “pequeñas molestias musculares”. Hasta tres días después no apareció sobre el césped y lo hizo para completar trabajo sin balón.

Entre el 18 y el 21 de agosto comenzó a aparecer integrado con el grupo. El Real Madrid dejó entonces de incluirlo entre quienes trabajaban individualmente. “Tchouaméni está bien y está entrenando ya con el equipo”, confirmó Mourinho el pasado viernes. Sin embargo, en esa misma respuesta reconoció que todavía no estaba en condiciones de jugar contra el Espanyol. Le programó entrenamientos para el viernes por la tarde, el sábado y el domingo.

Tchouaméni no viajó a Barcelona y se perdió el partido contra el Espanyol, pero el lunes 24 de agosto volvió a figurar aparentemente integrado. Completó parte del entrenamiento, a diferencia de Endrick, Militão, Mendy, Thiago Pitarch, Rodrygo y Asencio, que prosiguieron con sus planes específicos de recuperación. Sin embargo, el martes 25, en la víspera del duelo contra la Real Sociedad, el francés volvió a ausentarse del trabajo con el grupo.

Renovación no anunciada e interés de equipos

Cuando el club publicó la convocatoria para el encuentro de casa, una práctica recuperada con Mourinho después de que algunos de sus antecesores dejaran de hacerlo, Tchouaméni se quedó fuera. Donde sí figura es en la última campaña lanzada conjuntamente por Adidas y el Real Madrid para promocionar la línea retro del club. Curiosamente, en la imagen publicitaria aparece acompañado de Valverde, futbolista con el que tuvo un incidente la pasada temporada.

A este respecto, Mourinho dio por zanjado cualquier problema entre ambos. “He llegado a saber muchas cosas, no simplemente la situación que se dio entre Tchouameni y Federico (Valverde). Pero he decidido partir de cero. Estoy atento desde el primer día que llegó Tchouameni y no he sentido ninguna necesidad de hablar o de traer un tema que ha sido difícil para ellos y para todos. Porque he visto inmediatamente la normalidad. Y han sido ellos los que me han demostrado que no tengo que hablar con ninguno”, explicó el portugués.

Aurelien Tchouameni durante el partido de Francia frente a Suecia en el Mundial 2026 / Europa Press

El conflicto entre el uruguayo, que ejerce como primer capitán del Real Madrid, y el francés llegó a alimentar las especulaciones sobre la posible salida de uno de los dos. El que más interés generó fue Tchouaméni, quien llegó a convertirse en una opción plausible para el Manchester United. The Telegraph informó de esta situación incluso antes de terminar la temporada, cuando ya se conocía la salida de Casemiro, que terminó fichando por el Inter Miami.

Ya durante el Mundial, la BBC situó al francés entre los objetivos del United y señaló que todavía estaban por resolver dos cuestiones económicas: cuánto pediría el Real Madrid y qué salario reclamaría el jugador. Tchouaméni, por su parte, no se planteó salir. Los rumores perdieron fuerza cuando ESPN adelantó que había alcanzado un acuerdo para ampliar hasta 2031 el contrato que hasta entonces le vinculaba con el Real Madrid hasta 2028.

Tampoco existe una cifra salarial oficial. AS situó el nuevo sueldo alrededor de los nueve millones de euros netos por temporada, mientras que otras versiones lo elevaron hasta los trece. El Real Madrid nunca organizó un acto ni publicó un comunicado para anunciar la ampliación. Ahora, en los últimos días del mercado, Tchouaméni continúa sin participar con su equipo y el club tampoco ha emitido un parte médico oficial sobre su situación.