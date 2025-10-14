El misterio Mendy, cerca de desvelarse

Ferland Mendy puede ser una de las novedades en los entrenamientos del Real Madrid esta semana, según filtra el club a los medios amigos. Su situación era un misterio, nadie sabe cuál era su estado físico hasta que los medios empezamos a preguntarnos qué pasaba con el francés.

Operado

Había más que motivos para hacerse esa pregunta. La temporada pasada sufrió hasta cuatro lesiones diferentes. En septiembre de 2024 fue baja por "una sobrecarga en la tibia"; en diciembre, por "una lesión muscular en el cuádriceps derecho"; en marzo, por otra "lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha". Forzó para reaparecer en abril y se rompió del todo.

El 26 de abril fue el último partido que jugó. Fue en la final de Copa ante el Barcelona jugada en la Cartuja. Se lesionó a los 8 minutos de partido. Cuatro días después, el 30 de aquel mes, pasó por el quirófano para ser operado de "la rotura del tendón proximal del recto anterior del cuádriceps derecho". Las previsiones de recuperación señalaban entre las 10 y 12 semanas de baja, pero han pasado 22 y sigue en la enfermería.

Devaluado

El club no ha dado ninguna explicación, simplemente ha filtrado que volverá a los entrenamientos con sus compañeros esta semana sin aclarar el porqué de tanto retraso. El francés se incorporará a la dinámica de un equipo en el que ya nadie le espera tras el fichaje de Carreras. A esto se suma un entrenador que prefiere carrileros largos y ofensivos como el gallego o Fran García.

Mendy, 30 años, tiene contrato con el Madrid hasta 2028 pese a las reticencias que tuvo para renovarlo al exigir una subida salarial. Ancelotti presionó para que siguiera, forzando con aquella frase que sorprendió: “Es el mejor lateral defensivo del mundo”. La realidad es que se ha devaluado 30 millones, su valor de mercado actual es de 10 frente a los 40 que tenía en 2021.

Según el portal Transfermarkt, desde su llegada al Real Madrid a principios de la temporada 2019/20 Ferland Mendy ha acumulado 16 lesiones de relevancia en las que ha sumado 663 días de baja, casi 21 meses, perdiéndose 112 partidos oficiales con el club blanco.