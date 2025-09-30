Locura por el Real Madrid en Kazajistán: "Alguno ha ofrecido pisos en Almaty por entradas para el partido"

Que el fútbol es un acontecimiento social, político y humano queda demostrado en partidos como el Kairat Almaty - Real Madrid. Un encuentro deportivo y entre culturas, el viaje más oriental en la Champions que ha hecho el conjunto blanco. Hasta 7.000 kilómetros separan a la capital española de la sede del partido, la metrópolis más grande de Kazajistán, geográficamente en Asia, como demuestran los menos de 300 kilómetros que le separan de China. "La ciudad donde se descubrieron las manzanas silvestres, de ahí su nombre: 'lleno de manzanas", como incide una fuente diplomática.

Entradas de hasta 430 euros y miles de peticiones

Porque la visita del Real Madrid pone a Almaty y a Kazajistán en el centro del mundo, algo que consigue la Copa de Europa. Un acontecimiento planetario en el que está por mérito propio el Kairat (significa 'poder' y es, a su vez, el nombre del presidente, empresario y exdirectivo olímpico local), tras eliminar al Celtic en la fase previa. Aunque desde el país insisten en que no es una casualidad. "Todos los gobiernos prestan mucha atención al desarrollo del fútbol", explica una fuente familiarizada con la cartera de negocios de Kazajistán, un país enorme, que es más de cinco veces España. En él conviven todas las religiones (Islam, Cristiano, Budismo...) y diferentes etnias locales (túrquicos, rusos, ucranianos, uzbekos, uigures...) con todo tipo de ciudadanos extranjeros.

Una trabajadora posa en su puesto de carnicería en el Bazar Verde, como es conocido el principal mercado de la ciudad de Almaty, Kazajistán. / IGNACIO ORTEGA / EFE

En lo concerniente al fútbol, el Atlético abrió el año pasado una academia en las montañas de Almaty, donde hay decenas de jóvenes kazajos entrenando con entrenadores españoles. "En unos años veremos los frutos", ambicionan desde el entorno de unos múltiples centros de un país donde las artes marciales o el boxeo han dado las mayores alegrías, pero donde el fútbol, como en la mayoría, es el que más pasiones desata. Así quedó plasmado en el multitudinario recibimiento que brindaron los hinchas locales al Real Madrid en su hotel de concentración y cómo la sala de prensa del Estadio Central de Almaty se quedó pequeña para tantos medios acreditados.

"El interés por el fútbol en Kazajistán es enorme. Hay clubes de fans del Real Madrid. Estos días se cuentan muchas anécdotas: hay personas que recibieron bromas ofreciendo cambiar entradas del Kairat-Madrid por pisos en Almaty. Hay mucha expectación y locura por este partido (las poco más de 23.800 localidades se han vendido a precios que van desde los 43 hasta los 400 euros en un país con un salario medio de 900)", relatan desde la Embajada de Kazajistán en España, desde la que se ha hecho un trabajo de divulgación para relatar los lazos que unen a dos países que establecieron relaciones diplomáticas en 1992. Fue casi a la vez que cuando tuvo lugar la independencia de la república exsoviética.

Vista de la entrada principal del estadio Central de Almaty, donde el Real Madrid jugará su partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones contra el Kairat / MAXIM SHIPENKOV / EFE

Una visita del Madrid que propicie la de Sánchez

Hace dos décadas que la española Talgo tiene una planta de ensamblaje en Kazajistán y en ciernes está un contrato con la empresa Roca para crear otra gran factoría. Ambos centros surten a toda la región de Asia Central, donde el único país que tiene un acuerdo estratégico con España es el que recibe al Real Madrid. Dentro de esta realidad, Almaty es clave en la nueva Ruta de la Seda, por la que pasa el 85% de las mercancías entre China y Europa que van por vía terrestre, más rápido actualmente que el marítimo, de ahí que la UE haya decidido reforzar este itinerario con un nuevo programa de inversiones.

"Cuando España mira el mapa, tiende a mirar a América Latina, pero al hacerlo da la espalda a Asia Central. Queremos cambiar eso", relatan fuentes diplomáticas. Durante años hubo muchas visitas recíprocas, independientemente del signo político de los gobernantes, aunque todavía está pendiente una del actual máximo mandatario Pedro Sánchez o cualquier otro representa del actual máximo nivel, como Su Majestad el Rey Felipe VI o del ministro de Exteriores José Manuel Albares. "Esperamos que esta visita ayude a que esto suceda", explican desde el sector diplomático. En principio, Florentino Pérez no se ha sumado a la expedición blanca a un estado que está creciendo entre un 5 y un 6% anual, gracias, por ejemplo, a ser el primer productor mundial de uranio.

Vista de una tradicional yurta, la tienda típica de los nómadas de Asia Central, en Almaty, Kazajistán. / Ignacio Ortega / EFE

El comercio bilateral con España supera los 2.000 millones de dólares anuales y las exportaciones se han multiplicado en el último trienio. El castellano es muy popular en Kazajistán. Hay centros privados que lo enseñan, no solo en las grandes ciudades. El objetivo ahora es la apertura de una delegación del Instituto Cervantes. "Queremos que la estancia del Real Madrid en Almaty sea lo más cómoda posible para el club y sus aficionados, que llegarán desde todo el mundo", explican desde la organización de un evento para el que se recibieron 150.000 peticiones en cuestión de minutos.

"Kazajistán y España tienen mucho en común. Compartimos mentalidad familiar, hospitalidad y alegría. Somos positivos, sonrientes y hospitalarios, y creo que eso gustará mucho a los españoles que vayan", explican desde la comunidad kazaja, para la que el Kairat - Real Madrid no hará más que catalizar la confraternización. Como en su día lo hizo una visita del Atlético en la Champions 2015/2016 a Astana de infausto recuerdo 'colchonero', porque os de Simeone no pudieron pasar del empate. El conjunto de Almaty buscará hacer valer su localía en un estadio donde hace 15 días se produjo otro gran evento: un concierto de los Backstreet Boys que podría haber afectado al césped donde Xabi Alonso buscará redimirse. Y a pesar de los conflictos que puedan surgir, el Madrid, como embajador del fútbol español, hará, sin saberlo, diplomacia.