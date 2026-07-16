Misa Rodríguez ya tiene nuevo destino tras dejar el Madrid

La Women's Super League continúa consolidándose como uno de los grandes destinos del fútbol femenino europeo. Tras cerrar su etapa en el Real Madrid, la portera Misa Rodríguez pondrá rumbo a Inglaterra para afrontar el primer desafío internacional de su carrera y seguir compitiendo al máximo nivel en uno de los proyectos más ambiciosos del continente.

Tal y como ha avanzado Andrea Peláez en El Partidazo de COPE, la guardameta canaria jugará la próxima temporada en el Arsenal. La campeona del mundo con la selección española llegará al conjunto londinense como agente libre después de finalizar el pasado 30 de junio su contrato con el Real Madrid, club en el que ha militado durante las últimas seis temporadas.

Seis temporadas como madridista

A sus 26 años, Misa puso punto final a una etapa histórica en la entidad madridista. La internacional española se marchó como la futbolista con más partidos disputados en la historia del Real Madrid femenino, con un total de 215 encuentros oficiales, además de 88 porterías a cero, 147 victorias y 40 partidos como capitana. En el plano individual también conquistó dos Trofeos Zamora, aunque nunca pudo levantar un título colectivo con la camiseta blanca.

En el Arsenal encontrará un nuevo reto deportivo en una de las ligas más competitivas del mundo. Allí compartirá vestuario con dos internacionales españolas muy conocidas por la afición azulgrana, Mariona Caldentey y Ona Batlle, además de competir por un puesto bajo palos con la neerlandesa Daphne van Domselaar y la alemana Anneke Borbe.

Salma Paralluelo, ante Misa Rodríguez / EFE

Fin a un calvario ante el Barça

La salida de Misa también pone fin a un capítulo especialmente complicado frente al FC Barcelona. Durante sus seis temporadas en el Real Madrid, la guardameta vivió el crecimiento del conjunto azulgrana desde la portería rival, acumulando un balance de 23 derrotas en 24 Clásicos y 86 goles encajados frente a las culés.

Su nombre también quedó ligado a varios episodios de máxima tensión entre ambos equipos. A lo largo de estos años protagonizó diferentes encontronazos sobre el césped con futbolistas como Aitana Bonmatí o Claudia Pina, defendiendo siempre su manera de competir. "Es un lance del juego, yo defiendo lo mío", aseguró tras uno de esos episodios.

Ahora, lejos de la Liga F, la portera canaria buscará relanzar su carrera en Inglaterra, mantener su peso dentro de la selección española y llegar en las mejores condiciones posibles a la lucha por un puesto en el Mundial de Brasil 2027.