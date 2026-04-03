Misa, muy dura tras la goleada en el Clásico: "Nos avergüenza"

El Barça volvió a pasar por encima del Real Madrid, otra victoria que hizo mucho daño al equipo femenino blanco. El doloroso global de 12-2 dio el pase a las semifinales de la Champions League al equipo de Pere Romeu en una tarde muy festiva en el Spotify Camp Nou.

La derrota dolió mucho en el seno madridista, que volvió a ver cómo siguen muy lejos del nivel azulgrana. Una de las más duras con la actuación de su equipo fue Misa Rodríguez, la guardameta y capitana blanca. Misa utilizó sus redes sociales para pedir perdón a los madridistas tras la goleada: "Sabemos que cansa leer siempre el mismo mensaje después de estos seis años y entendemos vuestra decepción porque también es la nuestra. Creedme cuando os digo que no hay nadie más dolidas, frustradas y hundidas que nosotras y este cuerpo técnico en este momento. Nos duele y nos avergüenza no haber estado a la altura. No hay excusas: solo asumirlo y actuar para que esto no vuelva a pasar".

Palabras duras que demuestran la impotencia que sintieron las merengues tras otra derrota abultada más. Y es que el global de los Clásicos desde la creación de la sección femenina del Real Madrid es ridículo: 23 victorias para el Barça y una sola para las blancas. Aunque lo que más duele es la diferencia de goles: 92 del Barça y 12 del Madrid.

Precisamente, Misa es la única jugadora que ha jugado todos los Clásicos y sabe lo que es sufrir a las azulgranas como nadie. A pesar de recibir 15 tantos en tres encuentros, Misa salvó que la goleada fuese incluso superior. Tanto en el partido de Liga en Valdebebas (0-3) como en la vuelta de Champions (6-0), hizo cinco paradas en cada encuentro.

La portera no fue la única que hizo autocrítica. En la rueda de prensa posterior al encuentro, Pau Quesada reconoció que "pueden competir contra cualquier equipo en el mundo menos contra el Barça".