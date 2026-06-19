El 'mini-Messi' del Madrid se va al Getafe criticando al club: "Gracias a los que no habéis creído en mí"

El fútbol base suele estar lleno de movimientos silenciosos, pero algunos fichajes llaman la atención por el nombre del protagonista y por la forma en que se produce la despedida. Es el caso de David Sánchez Miralles, una de las grandes promesas de la cantera del Real Madrid, que abandonará Valdebebas para continuar su formación en el Getafe.

El atacante, conocido en el fútbol base como el "niño maravilla", comparado con Messi por su estilo de juego y una de las figuras más destacadas de las últimas ediciones de la Liga FC Futures, anunció su salida a través de un extenso comunicado en redes sociales cargado de agradecimientos y recados al que ya no es su club.

"Hoy acabo mi etapa en el Real Madrid. Llegué hace tres años desde Novelda, mi familia y yo lo dejamos todo por venir a Madrid", publicó en sus redes el joven futbolista, que quiso recordar a compañeros, entrenadores y empleados del club blanco por el apoyo recibido durante su etapa en La Fábrica.

Recado al Madrid

Sin embargo, la parte más llamativa de su mensaje llegó cuando se dirigió a quienes, según sus propias palabras, no confiaron en él durante estos años. "Quiero dar también las gracias a las personas que no habéis creído en mí, con vosotros he aprendido a jugar con las alas cortadas y aún así creo que lo he hecho bien".

Unas palabras que muchos han interpretado como una crítica velada a determinadas decisiones tomadas durante su etapa en el Real Madrid. No hay que olvidar que en algunos torneos de este mismo año su participación ha sido muy reducida a pesar de ser uno de los jugadores más destacados. El propio David añadió que esa situación le ha servido para fortalecerse mentalmente y seguir persiguiendo su objetivo de llegar al fútbol profesional. "Me habéis hecho fuerte mentalmente y eso me va a venir muy bien para conseguir mi sueño de ser profesional.

David Sánchez es un jugador muy técnico / La Liga FC Futures

"Ahora me toca una etapa de calma y felicidad", aseguró, antes de reivindicar que el fútbol base debe seguir siendo un espacio para disfrutar y aprender. "Somos niños, para nosotros el fútbol es un juego muy divertido y queremos convertirlo en algo profesional, pero más adelante". El Getafe ha logrado convencer tanto al jugador como a su entorno con un proyecto que pone el foco en el desarrollo formativo y personal del futbolista. Una apuesta que ha terminado seduciendo a una de las mayores joyas de la generación 2014 del fútbol español.

Mientras el Real Madrid pierde a uno de los nombres más prometedores de su cantera, el Getafe incorpora a un talento diferencial a su edad.