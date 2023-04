Mina Bonino responde al comunicado de Baena... y explica por qué no habla Fede Valverde

"Después de todo lo que pasamos, que yo tenga que leer que nos aprovechamos de una desgracia me duele", escribió La periodista argentina enfatizó que no habla en nombre del jugador madridista, que aún no se ha pronunciado

Nuevo capítulo en el culebrón por la agresión de Fede Valverde a Alex Baena. La pareja del jugador madridista, Mina Bonino, replicó al comunicado del centrocampista del Villarreal con un mensaje contundente en defensa del internacional uruguayo y contra el exfutbolista del Girona.

"Las mentiras duelen más que los golpes", escribió el 'groguet' en referencia a la justificación de Valverde, quien supuestamente le soltó un puñetazo después de que Baena le hiciera un comentario en el césped sobre el embarazo de riesgo de su pareja. Bonino contó las complicaciones de la gestación, aunque aclaró que no habla de parte de Valverde, quien aún no se ha pronunciado, y que la familia está tranquila.

"Después de todo lo que pasamos, que yo tenga que leer que nos aprovechamos de una desgracia me duele. Hay un Dios que todo lo ve, que sabe la realidad y estamos tranquilos, pero están abriendo una herida que ni siquiera está cerrada porque hasta que no nazca el bebé no voy a tener paz mental. Hay límites que no deben cruzarse, no todo vale en el fútbol. No todo vale en la vida", explicó.

"Hay límites. Y el límite llega hasta el dolor directo que pueda ocasionar alguien. Y no soy vocera de nadie. Transmito MI dolor y si hay alguien que hoy no sale a hablar es porque no quiere revivir de nuevo lo que paso, y por el contrario, desea terminar con esto cuanto antes", zanjó.