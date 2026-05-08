Mina Bonino, la mujer de Valverde (32 años), estalla en su Instagram: "No es hombre quien se mete con la mujer de un jugador de fútbol embarazada de seis meses"

La crisis en el Real Madrid de Álvaro Arbeloa ha alcanzado un punto de no retorno. No solo por la pelea física entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni que terminó con el uruguayo en el hospital, sino por la fractura social que ha provocado. Mina Bonino, esposa del 'Halcón', ha publicado un extenso y crudo comunicado en sus redes sociales donde no ha dejado títere con cabeza, retratando la tensión que se vive en el entorno blanco y las críticas que ha acumulado tras la publicación de imágenes de Fede Valverde luciendo una gorra tapando las posibles lesiones que se provocó en la pelea con el francés. Esa gorra ha provocado que recibiera muchos mensajes con acusaciones.

Mina Bonino, mujer de Fede Valverde / INSTAGRAM

"Harta de la impunidad"

Bonino comenzó su mensaje con una contundencia absoluta, reflejando el agotamiento de la familia Valverde ante las filtraciones y críticas: "Estoy harta de esta gente. Harta que se hable desde la impunidad. ¿Qué más se tiene que hacer? ¿Qué pruebas quieren?". La periodista no dudó en señalar que el origen del conflicto es una guerra de egos: "¡Todo para ver quién la tiene más grande!".

Mina Bonino, mujer de Fede Valverde / INSTAGRAM

En un tono desafiante, recordó que las acciones tienen un precio: "No todo es gratis en la vida". Explicó que su decisión de hablar se debe a la traición que sintieron por parte de personas del entorno: "Lo hago público porque quise arreglarlo por privado pero la gente tiene doble cara y conmigo se hace el bueno pero después tira mierda hasta diciendo que vendo fotos en Only Fans".

Defensa ante la difamación

La esposa de Valverde, actualmente embarazada de seis meses, elevó el tono para defender su honor y el de su marido: "Hablar, difamar y ensuciar a las personas tiene sus consecuencias". Fue especialmente dura con quienes han aprovechado el incidente para atacarla personalmente: "No olviden, no es hombre quien se mete con una la mujer de un jugador de fútbol embarazada de seis meses para despotricar su odio personal".

Mina Bonino, mujer de Fede Valverde / INSTAGRAM

Visiblemente afectada por el estrés de la situación, Bonino confesó su agotamiento: "Estoy cansada loco. Debería estar preocupándome por la salud del bebé que ya bastante la tuve hace tres años y estoy sin comerla ni beberla teniéndome que fumar a un tipo criticarme constantemente sin ningún tipo de sentido". Su mensaje terminó con un aviso definitivo al club y a la opinión pública: "Se acabó, tiene que tener un límite".

Mina Bonino, mujer de Fede Valverde / INSTAGRAM

La versión del golpe: "No hubo trompada"

En una segunda publicación, donde aparece Valverde junto a su hijo, Bonino quiso aclarar el estado físico del jugador tras el incidente que le obligó a llevar una prenda en la cabeza: "Se golpeó la cabeza, tiene una gorra. Un corte que con la gorra no se nota y eso no es producto de ninguna trompada porque NO LA HUBO, es producto del golpe".

Noticias relacionadas

Valverde, junto a su familia tras el incidente / SPORT.es

Harta de que se le exijan explicaciones sobre lo ocurrido en el vestuario de Arbeloa, sentenció: "Ya lo dijeron todos. ¿Qué más quieren creer? ¿Quieren ver sangre? Acá no la van a ver". Terminó reivindicando su privacidad en un momento donde el Madrid parece haber perdido el control de su propia narrativa: "Este es MI Instagram, es MI familia y no tengo absolutamente nada que decir ni aclarar porque NO ES MI OBLIGACIÓN. Déjenme en paz".