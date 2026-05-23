El millonario 'plan B' del Real Madrid si Rodri se escapa

La salida de Pep Guardiola del Manchester City tendrá consecuencias en el equipo 'sky blue'. Desde Inglaterra ya se habla de una operación salida que podría conllevar que algunos de los futbolistas más importantes del equipo decidan cambiar de aires, lo que a su vez provocaría una reconstrucción del conjunto 'citizen'.

Entre los nombres que suenan con más fuerza, probablemente el de Rodri sea el más importante. El que fuera Balón de Oro lleva tiempo negociando una posible renovación con el City, pero por el momento no han llegado un acuerdo. En el horizonte aparece el verano de 2027, fecha en la que el español podría salir libre una vez termine su contrato.

Rodrigo Hernández, en un partido con el City / EFE

Su nombre también es el primero en la lista de deseos del Real Madrid. Los blancos buscan un centrocampista dominante desde el balón y Rodri cumple todas las condiciones. No solo a nivel de calidad, sino también de liderazgo y profesionalidad, dos cualidades que se antojan más fundamentales que nunca visto el momento que vive el vestuario del equipo blanco.

José Mourinho tendrá que dar su punto de vista, pero no parece que el equipo que preside Florentino Pérez esté dispuesto a hacer locuras económicas por un jugador al que le queda un año de contrato y que va camino de cumplir 30 años. No entra en la política que han seguido los blancos en las últimas temporadas. Si hay que esperar un año más para la posible llegada de Rodri, lo harán. Una estrategia que ya han seguido con otros futbolistas y que no siempre ha salido bien.

El plan B

Tampoco se puede obviar que el sentir de una parte importante del madridismo no está a favor del internacional español después de los incidentes que tuvieron lugar en 2024, cuando Rodri ganó el Balón de Oro por encima de Vinicius Jr.

Enzo Fernández, jugador del Chelsea / EFE

Por si acaso, el Real Madrid ya valora un plan B, pero no será precisamente barato. El nombre de Enzo Fernández parecía una quimera en mercados pasados, pero cada vez tiene más papeletas de salir del Chelsea. Así lo apuntan medios británicos como 'The Independent', que incluso se atreve a afirmar que los blancos intentarán ficharle si lo de Rodri no sale adelante.

El argentino tiene contrato hasta 2032 y es una de las piezas más importantes del club, pero la nefasta temporada que han tenido los londinenses podría provocar su salida. Por lo pronto, Enzo tiene una conversación pendiente con Xabi Alonso, que tomará las riendas del conjunto 'blue'.

Enzo Fernández y Marc Cucurella, pilares del Chelsea / X

El mediocentro tendría que forzar su salida para que exista alguna posibilidad, pero en ningún caso será un fichaje barato. Transfermarkt lo valora en 90 millones de euros y el Chelsea, a priori, no tiene ninguna necesidad económica. En el pasado siempre se ha hablado de que su traspaso podría rondar los 100 millones de euros.

El Madrid tendrá que valorar seriamente si merece la pena poner ese dinero por un jugador que es 5 años menos que Rodri. La carambola puede ser todavía más sorprendente, ya que si los blancos terminan fichando al español, 'The Independent' señala que el Manchester City se lanzará a por Enzo Fernández para sustituirle. Sea como sea, estamos ante un verano que promete emociones fuertes y muchos millones de por medio.