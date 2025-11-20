Millonada para Rüdiger

Rüdiger está a punto de volver. El central alemán se ha perdido el inicio de campeonato por una lesión en el mes de setiembre con su selección, pero ya está entrenando con el grupo y apunta a entrar en la convocatoria ante el Elche de este mismo domingo.

La vuelta del defensor llega en un momento clave. La lesión de Militao y el mal momento de forma de Dean Huijsen dejan a Xabi Alonso sin mucho margen de maniobra; uno de los grandes beneficiados será Asencio, pero Rüdiger también.

El madridista termina contrato este mismo verano. Hasta el curso pasado era pieza clave para Ancelotti, pero aún no sabemos qué importancia tendrá en el esquema del tolosarra. Lo normal es que Rüdiger pase a ser el tercer central del equipo: por detrás de Militao y Huijsen, pero por delante de Asencio y Alaba.

Antonio Rudiger y David Alaba en un partido de Liga de Campeones con el Real Madrid. / SERGIO PÉREZ / EFE

Intuyendo ese bajón de protagonismo, a sus 32 años, el central deberá mirar por su futuro. La política del Real Madrid es clara. A partir de los 30 años se renueva de temporada en temporada, pero según informan medios en Arabia, el alemán podría tener un último gran contrato en el país del golfo.

El quinto mejor pagado de la Saudi Pro League

De hecho, Rüdiger ya fue objetivo clave para la liga saudí el pasado verano, pero el jugador quería seguir en el Bernabéu. Ahora la situación es completamente distinta, ya que, según el medio 365Scores de Arabia, varios clubes estarían dispuestos a darle un salario de auténtica superestrella. Algo que podría evitar que el jugador renovase su contrato con el Madrid.

La cifra del posible nuevo contrato de Rüdiger lo pondría en el top-5 de mejores salarios de la liga saudí. Solo por detrás de Cristiano Ronaldo, Riyad Mahrez, Sadio Mané y Karim Benzema. Se habla de unos 30 o 35 millones de euros al año, el doble de lo que cobra en el Madrid.

A partir del mes de enero se espera que los emisarios saudíes empiecen a hablar con el entorno del jugador, ya que podrá negociar de manera libre con cualquier club. Mientras que en Chamartín deberán decidir si quieren intentar aguantar al central una temporada más o si le dejarán irse libre cuando termine su compromiso.

El jugador sigue teniendo como preferencia quedarse en Europa y seguir triunfando en el Real Madrid. Pero por ahora, no hay novedades en su renovación y, si estas no prosperan, podría verse obligado a estudiar otras opciones.