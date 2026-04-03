Militao vuelve a una convocatoria cuatro meses después

El central brasileño Eder Militao es la principal novedad en la lista de convocados por Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, para el encuentro de este domingo en el feudo del Mallorca, de la trigésima jornada de liga, y se queda fuera el uruguayo Fede Valverde, uno de los jugadores más en forma del equipo, tras ser expulsado en el derbi ante el Atlético de Madrid.

Militao ha estado de baja durante 24 partidos debido a la rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal que sufrió en diciembre en el encuentro ante el Celta en el Santiago Bernabéu.

El uruguayo Fede Valverde es baja por sanción tras ver la roja en el derbi ante el Atlético que el Real Madrid ganó por 3-2 por una entrada a Álex Baena, una ausencia importante dado el magnífico estado de forma del charrúa.

El defensa canterano Raúl Asencio también regresa a una convocatoria tras no jugar por problemas físicos desde el pasado 6 de marzo en la victoria ante el Celta en Balaídos.

La convocatoria, ausente el meta belga Thibaut Courtois, la completan el portero Javi Navarro, canterano, como el también guardameta Fran González, Thiago Pitarch, indiscutible en el último tramo de competición, Manuel Ángel Morán y César Palacios.

También son baja el brasileño Rodrygo Goes, el francés Ferland Mendy y Dani Ceballos.

La lista completa de convocados:

Porteros: Lunin, Fran González y Javi Navarro.

Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rudiger y Huijsen.

Medios: Bellingham, Camavinga, Tchouameni, Arda Güler, Manuel Ángel, Palacios y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Mbappé, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.