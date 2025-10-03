Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
REAL MADRID

Militao vuelve a la convocatoria

El brasileño regresa a la lista del equipo blanco después de perderse el choque de Champions ante el Kairat por un golpe en el derbi

Militao, autor del primer gol del partido en el Real Madrid - Espanyol

Militao, autor del primer gol del partido en el Real Madrid - Espanyol / Manu Fernandez

EFE

Madrid

El brasileño Éder Militao vuelve a la convocatoria del Real Madrid para el encuentro de este sábado ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu (21:00 horas CEST, -2 GMT) tras perderse la visita al Kairat Almaty kazajo en la Liga de Campeones debido al dolor provocado por un golpe durante el derbi ante el Atlético de Madrid.

El central sufrió un golpe en los primeros minutos del derbi, al cortar un disparo de Alexander Sorloth para evitar una ocasión de gol, en un partido que acabó con derrota 5-2 del Real Madrid.

El dolor y la limitada movilidad para entrenar al 100% le hicieron seguir un tratamiento específico en Madrid y no viajar a Kazajistán, y este plan le permite estar disponible para la octava jornada de LaLiga EA Sports, en la que apunta a titular en el centro de la defensa junto a Dean Huijsen.

Militao ocupa el lugar del canterano David Jimenez, lateral derecho. El otro cambio en la convocatoria está en el tercer portero, con Sergio Mestre entrando por otro canterano, Javi Navarro.

Convocatoria del Real madrid

Porteros: Courtois, Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Militao, Dean Huijsen, Alaba, Asencio, Álvaro Carreras y Fran García.

Centrocampistas: Tchouaméni, Fede Valverde, Dani Ceballos, Eduardo Camavinga, Jude Bellingham y Arda Güler.

Delanteros: Brahim, Mastantuono, Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo y Endrick.

