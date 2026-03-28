Militao, el regreso más esperado en el Real Madrid

El Real Madrid empieza a ver la luz al final del túnel con uno de sus nombres propios en defensa. Éder Militao ya está de vuelta… o casi. El central brasileño encara sus últimos días de recuperación y todo apunta a que podría reaparecer el próximo 4 de abril frente al Mallorca, justo cuando el calendario aprieta de verdad para los de Álvaro Arbeloa.

Han pasado casi cuatro meses desde aquella lesión ante el Celta, el 7 de diciembre, cuando sufrió una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Un contratiempo serio que le dejó fuera en un momento de transición en el banquillo, un mes antes de la llegada de Arbeloa tras la salida de Xabi Alonso. Desde entonces, el técnico salmantino no ha podido contar con uno de los pilares de la zaga blanca.

Militao, en el banquillo del Real Madrid, durante el partido de ida de los octavos de Champions contra el Manchester City. / JUANJO MARTÍN / EFE

Ahora, el escenario es otro. Y el timing es perfecto para los blancos. El Madrid se juega buena parte de la temporada en apenas diez días: Mallorca (4 de abril), Bayern en Champions (7 de abril en el Bernabéu), Girona (10 de abril) y la vuelta en Múnich (15 de abril). En ese contexto, recuperar a Militao no es solo una buena noticia, es casi un fichaje clave.

El brasileño ha completado con normalidad los últimos entrenamientos en Valdebebas, encadenando varias sesiones junto al grupo sin molestias y dejando sensaciones muy positivas. No hay rastro de la lesión en acciones exigentes: cambios de ritmo, giros, disputas… todo bajo control. La hoja de ruta se está cumpliendo.

Eder Militao se lesiona contra el Celta / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Eso sí, no habrá atajos. Arbeloa lo tiene claro: regreso progresivo. Ya lo ha aplicado con otros jugadores tras lesión y no hará una excepción. Militao apunta a entrar en la convocatoria para Son Moix, pero con un rol inicial desde el banquillo. El objetivo es claro: sumar minutos, recuperar ritmo competitivo y llegar en condiciones óptimas a la eliminatoria contra el Bayern.

Mientras tanto, la pareja formada por Rüdiger y Huijsen seguirá sosteniendo el eje de la defensa. No obstante, la irrupción inminente del brasileño abre un nuevo escenario en la rotación y eleva el nivel competitivo de la plantilla en un tramo donde cada detalle cuenta.

En Valdebebas hay optimismo. Y no es para menos. Porque más allá de los plazos, de los entrenamientos o de los discursos prudentes, hay una certeza que ya nadie discute: Militao está de vuelta. Y llega justo cuando el Real Madrid más lo necesita.