Militao: "Pensé en retirarme del fútbol"

Éder Militao reconoció durante la concentración de Brasil que lo ha pasado muy mal. El brasileño se lesionó gravamente por dos veces su rodilla derecha e indicó que estuvo cerca de dejarlo todo por sus problemas físicos: "Con mi segunda lesión, me pasaron muchas cosas por la cabeza. Pensé en dejar el fútbol porque no es fácil, pero con la ayuda de mi esposa, mi hija y mis compañeros, hoy estoy aquí para jugar bien", sentenció.

El central brasileño, que ha recuperado la titularidad con la llegada de Xabi Alonso, admitió que ha vivido un auténtico calvario y que mentalmente estaba agotado: "Han sido dos años difíciles, con dos lesiones muy complicadas. La segunda la enfrentas de otra manera porque ya conoces el proceso. No es fácil. Tienes que estar muy apegado a tu familia, a Dios... Te quita la rutina, lo que estás acostumbrado a hacer, entrenar. De repente, estás en casa, dependiendo de ayuda, de que alguien te ayude. Gracias a Dios, me recuperé de las lesiones y volví al máximo nivel, lo cual no es fácil”.

Militao estuvo más de 400 días de baja en el Madrid y se perdió prácticamente dos temporadas enteras, pero el club blanco siempre pensó en recuperarle porque las dos operaciones y sus sendas recuperaciones fueron viento en popa. En el club blanco insisten en que está plenamente recuperado y es apto para jugar al fútbol profesional, algo que está demostrando esta temporada disputando muchos minutos de inicio.

El central no acudió con Brasil en el anterior parón de selecciones, pero Carlo Ancelotti sí que le ha llamado ahora. Le conoce perfectamente y le dará la titularidad en el cuentro amistoso que la 'canarinha' juega ante Corea del Sur. El jugador blanco va a ser una de las bazas importantes del Brasil de Ancelotti para el próximo Mundial que se disputa en verano y en el que Brasil partirá como uno de los favoritos.