Militao niega haber contratado señoras de compañía en un comunicado

Eder Militao ha respondido públicamente a las informaciones aparecidas en los últimos días en Brasil y ha negado cualquier vinculación con los hechos difundidos por el periodista Leo Dias. El defensa del Real Madrid publicó un comunicado en sus redes sociales en el que asegura que todas las acusaciones relacionadas con su nombre “son falsas” y carecen de pruebas.

La controversia surgió después de que en medios brasileños se apuntara que Militao y Vinicius habrían organizado el viaje de varias "señoras de compañía" desde la ciudad de Piracicaba hasta Madrid. El entorno de Vinicius ya había rechazado esa versión, afirmando que las mujeres viajaron acompañadas por amistades de ambos futbolistas y que ellas mismas asumieron los gastos del desplazamiento. Aun así, el nombre de Militao continuó ligado a la información.

El asunto ha adquirido mayor repercusión en Brasil tras el anuncio realizado este viernes por Virginia Fonseca, pareja de Vinicius hasta ahora, quien comunicó a través de Instagram el final de la relación. La influencer explicó que había decidido cerrar la etapa “con madurez y cariño” al considerar que la relación había dejado de tener sentido. Un día antes había estado presente en el Santiago Bernabéu durante la victoria del Real Madrid frente al Oviedo.

El comunicado de Militao / INSTAGRAM

En su comunicado, Militão insiste en que atraviesa un momento especialmente delicado tanto en el plano personal como profesional. El central continúa recuperándose de una lesión en el tendón proximal del bíceps femoral que le impidió participar con Brasil en el Mundial de 2026. Además, recordó que su esposa Tainá está embarazada del primer hijo de la pareja.

El futbolista reconoció sentirse afectado por la dimensión que ha tomado el caso y aseguró que la situación ha alterado su vida cotidiana. Según explicó, evita salir de casa cuando su esposa no está con él debido al impacto de las acusaciones. Militão también reclamó que cualquier señalamiento vaya acompañado de pruebas verificables.

El jugador pidió que no se difundan “suposiciones” ni “narrativas creadas en internet” y sostuvo que este tipo de publicaciones perjudican tanto a su imagen como a su entorno familiar. El comunicado concluye con una petición de “respeto, responsabilidad y empatía” ante una situación que considera injusta y especialmente sensible para su familia.