Militao no jugará más con el Real Madrid esta temporada y se pierde el Mundial

Todo parece que son malas noticias para el Real Madrid. Tras quedar fuera de la Champions y decir prácticamente adiós a las pocas opciones que tenía en la Liga tras ceder un empate en el descuento ante el Betis, los blancos han visto como uno de sus mejores hombres en defensa caía lesionado de gravedad.

Se trata del brasileño Eder Militao, que, según apunta la Cadena COPE, deberá pasar por el quirófano, despidiéndose de lo que queda de temporada y también del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Militao sufrió un pinchazo en el partido del pasado martes ante el Alavés, teniendo que dejar el terreno de juego antes del final del partido. En un principio, se le diagnosticó una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda y un tiempo de baja de entre cuatro y cinco semanas.

La lesión, sin embargo, ha empeorado en los últimos días y el jugador ha sido sometido a una resonancia magnética en la que se ha podido comprobar que la cicatriz de una anterior lesión se ha abierto, por lo que deberá ser operado. El central estará unos cuatro meses de baja y debería estar listo para el inicio de la próxima temporada, aunque bien es cierto que el tiempo de baja podría ser superior y no volver hasta el mes de septiembre con el objetivo de no arriesgar con un futbolista que ya ha sufrido unas cuantas lesiones graves a lo largo de su carrera.

Militao ya ha estado cuatro meses de baja este curso por otra lesión muscular, mientras la pasada temporada tuvo que ser operado de una rotura del ligamento cruzado, misma lesión que ya había sufrido durante el curso 2023-24. El central, que ya jugó el Mundial de Qatar, será una baja importante para el seleccionador brasileño, su antiguo entrenador en el Real Madrid, Carlo Ancelotti.

Además de Militao, el Real Madrid tiene de baja a Courtois, Arda Güler y Rodrygo, mientras Kylian Mbappé dejó el partido ante el Betis unos minutos antes de la finalización del mismo por unas molestias musculares.