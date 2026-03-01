Militão, Ceballos, Asencio, Bellingham y Mbappé: Cinco bajas en el Real Madrid y uno, Camavinga, al dentista

El Real Madrid inició la cuenta atrás para el partido contra el Getafe con una sesión de entrenamiento marcada por las ausencias. Álvaro Arbeloa no pudo contar sobre el césped con Éder Militão, Dani Ceballos, Raúl Asencio, Jude Bellingham y Kylian Mbappé, una lista que condiciona la preparación del duelo y obliga al cuerpo técnico a ajustar cargas y alternativas a contrarreloj.

La mañana dejó otro detalle llamativo: Eduardo Camavinga tampoco siguió el plan previsto con normalidad, ya que tuvo que desplazarse al dentista por un contratiempo que, en principio, no debería ir a más, aunque le apartó de la dinámica de la sesión.

En Valdebebas, más que un entrenamiento fue un ejercicio de gestión. Las ausencias no pesan igual: Militão sigue con su proceso y el club mantiene la prudencia con el central; Ceballos es una pieza útil en la rotación del centro del campo y su baja reduce variantes; y lo de Bellingham se mira con especial atención por su impacto total en el juego: presión, llegada y carácter.

Mbappé se perderá los próximos partidos / Ricardo Larreina / AFP7 / Europa / Europa Press

Mbappé, caso aparte

El foco inevitable está en Mbappé. Su ausencia en la sesión eleva la incertidumbre a pocas horas del choque y abre escenarios para el ataque: un plan más asociativo si falta el francés o una apuesta por la verticalidad y el desequilibrio desde banda, a la espera de cómo evolucione. Mbappé estará, como mínimo, tres semanas más de baja.

Con Arbeloa al mando, el Madrid se ve obligado a preparar el encuentro con distintos planes sobre la mesa. El Getafe, incómodo y agresivo en los duelos, suele castigar cualquier duda: aprieta arriba, disputa cada balón y convierte el partido en un examen de ritmo y precisión.

Las próximas horas serán decisivas para aclarar qué ausencias se quedan en simple gestión y cuáles se convierten en un problema real. El Madrid, tras la victoria del Barcelona contra el Villareal, debe ganar al Getafe para no dar más margen a los azulgranas.