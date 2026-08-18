El Milan contacta al Real Madrid por Endrick... y recibe un 'no' como respuesta

El futuro de Endrick vuelve a estar sobre la mesa en el Real Madrid. La llegada de nuevos efectivos para el ataque y la competencia que existe en la plantilla habían abierto dudas sobre el papel que tendrá el brasileño esta temporada. Ahora, el Milan ha movido ficha para conocer de primera mano su situación.

Según informa Fabrizio Romano, el conjunto italiano, con el propietario Gerry Cardinale como principal valedor, se ha puesto en contacto con el entorno del delantero para explorar sus opciones. El Milan quiere a Endrick y ha sondeado la posibilidad de incorporarlo, pero la respuesta del Real Madrid ha sido clara: el brasileño no saldrá ahora.

El club blanco no contempla una salida del delantero en este tramo final del mercado. Otra cuestión sería lo que pueda suceder en enero. Según la misma información, una cesión durante el mercado invernal no está completamente descartada y dependerá tanto de la situación del futbolista como de la decisión que tome el propio Madrid.

El jugador del Real Madrid Endrick (c) y Bright Ede, del Deportivo, durante el partido del trofeo Teresa Herrera. / Cabalar / EFE

La situación de Endrick ha cambiado en los últimos meses. Después de su cesión al Lyon, el brasileño regresó a la capital española con la intención de hacerse un hueco en la plantilla. Sin embargo, las llegadas de Yan Diomande, el fichaje más caro de la historia del club, y Carlos Espí, han elevado todavía más la competencia en la zona ofensiva.

Mourinho quiere que Endrick se quede

Pese a este escenario, José Mourinho es partidario de que Endrick continúe en la primera plantilla. El técnico portugués considera que el brasileño puede ofrecerle soluciones que otros futbolistas de la plantilla no le garantizan.

Según informó The Athletic, Mourinho no termina de ver claras las opciones de Fede Valverde y Bernardo Silva como extremos, una alternativa que el técnico ha utilizado para completar su ataque. En este contexto, Endrick puede ganar protagonismo como recurso para las bandas.

Mourinho habla con algunos de los últimos incorporados a la pretemporada blanca: Konaté, Cucurella, Diomande y Mbappé. / Real Madrid

El brasileño partiría inicialmente por detrás de Yan Diomande, pero Mourinho valora su capacidad para jugar en diferentes posiciones del frente ofensivo. Su potencia, cambio de ritmo y capacidad para atacar espacios pueden convertirle en una alternativa interesante durante la temporada.

El Milan tendrá que esperar

El interés del Milan confirma que Endrick sigue teniendo mercado en Europa, pero el Real Madrid no tiene intención de desprenderse de él ahora. La prioridad del club es que continúe trabajando bajo las órdenes de Mourinho y comprobar qué papel puede asumir durante los próximos meses.

Si finalmente su participación se reduce, la puerta a una cesión en enero podría volver a abrirse. Por ahora, sin embargo, el Milan ya ha recibido la respuesta del Madrid: Endrick se queda.