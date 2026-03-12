Milagrosa recuperación de Mbappé: apunta al City

La rodilla izquierda de Kylian Mbappé es un misterio que incluso los médicos del Real Madrid no han conseguido resolver. El francés ha llevado toda su lesión —o molestias— con un secretismo extraño que ha sorprendido a todos. La semana pasada se la pasó en Francia para conseguir una segunda valoración de los médicos de su país tras las malas sensaciones que tuvo en Valdebebas.

Mbappé apuntaba a un problema grave en la rodilla. Apuntaba a incluso quirófano si el tema no mejoraba, pero ahora parece que todo ha cambiado y que su evolución está siendo muy favorable. Tal y como ha informado RMC Sport, el delantero se encontró muy bien en los entrenamientos de estos últimos días y en el club hay sorpresa por su rápida recuperación.

Esta mejora en su rodilla le podría permitir llegar a la vuelta ante el Manchester City el próximo martes en el Etihad Stadium, algo impensable hace apenas una semana. El francés no quería forzar de ninguna manera para no poner en compromiso al Mundial, pero parece que sus sensaciones son mucho mejores de las esperadas.

El delantero blanco vio el primer encuentro de la fase ante los ingleses desde el palco del Bernabéu acompañado de Alaba. Allí demostró que no tiene problemas para saltar al celebrar los tantos de Valverde de manera muy efusiva.

Mbappé se mantiene como máximo goleador destacado de la Champions League / EFE

El pasado lunes empezó con carrera ligera en Valdebebas acompañado de los fisioterapeutas del Real Madrid. Mientras que este miércoles ya se lo vio saltando ligeramente durante el entrenamiento, algo que demuestra la mejoría de rodilla. Algo que ha confesado a su círculo más cercano. En RMC Sport avanzan que entrará en la convocatoria y tendrá muchos números de jugar ese encuentro.

Mbappé deberá terminar de probarse durante estos entrenamientos hasta el martes, ya que no se espera que juegue ante el Elche en casa, pero si la mejoría en la rodilla sigue su curso, estará ante el City.

En Francia se han celebrado mucho las últimas noticias de la rodilla de Mbappé. La selección francesa jugará dos amistosos en Estados Unidos a finales de marzo y necesita que el delantero blanco esté por temas comerciales con diversas marcas. Por tanto, si el madridista juega en Champions ante el City, debería viajar para jugar ante Brasil y Colombia sin ningún problema. Algo que no gusta a la afición merengue. Esta semana será clave para decidir el futuro más inmediato de Mbappé.