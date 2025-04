Mikel Merino asegura a quién 'vetaría' del Madrid

El Arsenal está a las puertas de hacer algo inmenso en la Champions League. El club londinense sorprendió al Real Madrid en su competición fetiche en un encuentro redondo, perfecto, en su Emirates Stadium. El conjunto de Carlo Ancelotti buscará una remontada épica (una más) este miércoles en su Bernabéu.

Antes de ese encuentro de vuelta en Chamartín, Mikel Merino, uno de los héroes de Londres, atendió al programa 'El Partdazo' de la Cadena COPE. "Creo que en cualquier eliminatoria el aspecto psicológico es importantísimo. Con el Madrid más si cabe. Pero estamos preparado para soportarlo, puede pasar que se pongan por delante. En el fútbol no hay un guion definitivo. La clave será saber adaptarse. Deberemos estar concentrados".

SU DEBILIDAD

Sobre a qué jugador vetaría del conjunto blanco, Merino explica que "todos son jugadores de un nivel altísimo. No hay 'pero'. Todos me encantan y yo tengo una debilidad especial, que alguna vez he dicho que me gustaría jugar con él, es Rodrygo. Es muy bueno técnicamente, juega bien entre líneas, va al espacio, es muy limpio. Me gusta mucho verlo".

"La mentalidad es ser valientes, ser el Arsenal y mantenernos fieles a nuestro sistema. El resultado te cambia, es parte del fútbol", añade Merino sobre cómo deben afrontar el encuentro.