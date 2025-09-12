Mikel Lasa: "Me encanta cómo juega Vinicius, pero me cabrea que se meta en todos los charcos"

Canterano de la Real Sociedad y exjugador del Real Madrid, Mikel Lasa ahora vive el fútbol de otra manera. Con el partido entre dos de los que fueron sus equipos centrando la atención, el campeón olímpico atiende a SPORT en una entrevista que repasa la actualidad de los dos conjuntos.

Vistió las camisetas de ambos, ¿celebrará cualquier cosa que pase el sábado o tiene alguna predilección?

No, hombre, lo que está claro es que no me voy a quedar sin cenar. Yo siempre lo he dicho y es público: desde pequeñito, yo nací en un pueblo aquí, de Guipúzcoa, lo máximo que uno soñaba era jugar en la Real Sociedad. Eso tampoco quita para que luego haya estado en el Real Madrid, seis años maravillosos y un club al que tengo grandísimo cariño y admiración. Ahora mismo como aficionado, que veamos un gran partido y que gane el mejor.

¿Ha cambiado mucho esta Real Sociedad comparada con el equipo en el que debutaste?

Ha cambiado porque ha cambiado el fútbol. La Real Sociedad es un club que, como todos, está en continuos cambios de muchas cosas. Cada vez mejor equipo, mejor club y la verdad es que en ese sentido han dado pasos adelante muy grandes.

Mikel Lasa, en su etapa en el Real Madrid / Real Madrid

¿Qué le pareció la salida de Imanol Alguacil y cómo ve el presente del equipo?

Lo normal es que tengamos un año un poquito complicado. Primero por la marcha del entrenador, que nos ha tenido los últimos años en Champions y UEFA, que ha hecho unas grandísimas temporadas y que incluso ha ganado una Copa del Rey. Mejorar lo que ha hecho Imanol es muy difícil. Tampoco le podemos exigir eso al nuevo entrenador. Los jugadores ya no son los mismos, se han vendido muchísimos grandes futbolistas y eso se nota.

En frente estará Xabi Alonso, que ha empezado LaLiga muy bien con el Madrid.

Es cierto que ha ganado los tres partidos, pero también es verdad que los ha ganado sin ser brillante. Es verdad que les generan muy pocas ocasiones y tienen mucho potencial de tres cuartos de campo hacia delante. Ha ganado solidez y tiene potencial, pero a Xabi no se le puede analizar demasiado porque lleva pocos partidos.

¿Entiende todas las críticas que se llevó Ancelotti el año pasado?

Es que el fútbol es así. Cuando tú estás en un club como el Real Madrid o el Barcelona, o no sé, en la Liga, en los grandes clubs, solo vale ganar. Todo lo que no sea ganar te complica mucho, independientemente de lo que hayas ganado o lo que hayas sido dentro del club, del prestigio que tengas. No sé si son merecidas, pero esas críticas siempre van a existir si no ganas.

Vinicius, discutiendo con Mateo Busquets Ferrer / EFE

También ha estado en el punto de mira Vinicius. ¿Usted es de sus defensores?

Sabemos el potencial que tiene y es un poquito amor-odio. A mí me encanta cómo juega Vinicius, tiene un potencial increíble. Lo que me molesta, más que no haya estado al nivel en el que puede estar, es que me cabreo con él cuando veo que se mete en charcos innecesarios. Que luego le salgan las cosas mejor o peor, eso es fútbol, pero me cabrea verle meterse en charcos... ¿No hay nadie que le aconseje? En todo el Real Madrid, en su entorno, alguien que le diga: 'mira, en ese charquito, en vez de pasarlo por encima, lo rodeas'.

¿Qué le diría si estuviera en el vestuario con él?

Le diría que qué necesidad tiene de enfadarse con todo el mundo, a cualquier hora, en cualquier situación... ¡Olvídate de todo eso! Céntrate en jugar, da tu mejor versión. Que te dicen, que te hacen, bueno, eso también es parte del fútbol. Hay cosas que no son de recibo y no se pueden admitir, totalmente de acuerdo, pero lo único que quieren es sacarte del partido. Yo le aconsejaría que se olvidase de eso. Sé que es complicado, pero lleva años en el Madrid y la selección, en escenarios de mucha presión, tiene que saber abstraerse.

En su época era diferente, pero ahora se mira todo con lupa. Lamine Yamal también se ha llevado algunas críticas, pero parece que eso forma parte de ser una estrella y hay que saber llevarlo.

Lo que he visto de Lamine hasta ahora es que es buenísimo. Que haya hecho una fiesta por su cumpleaños, no sé, acaba de cumplir 18 años. Hay cosas que hace debido a su edad y su juventud. Todos hemos sido jóvenes, no ha hecho nada del otro mundo para criticarle. Lleva año y medio echándose a sus espaldas un equipo como el Barça. Es lo que tú dices, ahora se mira todo con lupa, antes no había redes sociales, nutricionistas, psicólogos, aunque nosotros empezamos con Benito Floro. Todo se magnifica. Aparte, Lamine también calla bocas con el rendimiento que está dando. También hay que tener claro, aunque ojalá que no, que es difícil rendir toda tu vida deportiva al mismo nivel. Puede haber algún bache o altibajo. Ahí se verá su madurez.

Lamine Yamal celebra su gol de penalti en Vallecas. / Manu Fernández / Ap

¿Le parece el mejor futbolista de la actualidad?

Creo que en este momento es el que mejor está. Hay un abanico de unos 5 jugadores que son muy buenos, a un nivel parecido. Luego depende del estado de forma. Vinicius hace dos años era candidato al Balón de Oro.

Volviendo al Madrid, usted jugó de lateral izquierdo, un puesto al que ha llegado ahora Carreras. ¿Le gusta lo que ha visto hasta el momento?

Sí, claro que me gusta. El tema está en que en equipos como el Madrid o el Barcelona, es difícil estar a la altura de la historia. Antes que él en su puesto estuvieron Marcelo, Roberto Carlos, estuve yo... (ríe). También Gordillo y Camacho. Son jugadores históricos en el Madrid. Ha empezado muy bien, pero Carreras solo lleva tres días, le queda mucho y en el Madrid cada partido es un examen.

En la selección de momento no hay hueco para él ni para Balde.

Son jugadores de gran nivel y podría estar cualquiera de ellos convocados. A partir de ahí, tenemos un seleccionador. De la Fuente lo está haciendo maravillosamente bien y su titular de momento es Cucurella, que está mostrando un nivelazo.

Álcaro Carreras durante el partido frente al Mallorca / EFE

Usted tuvo que marcar a alguno de los mejores futbolistas del mundo en aquella época. ¿Hubo alguno que le sorprendiera especialmente?

A mí me sorprendieron mis compañeros del Madrid. Cuando llegué, vivía con mi hermana y mi cuñado en Madrid y al llegar a casa les decía que se habían debido confundir, que habría otro Mikel Lasa por ahí. Yo veía el nivel técnico de mis compañeros y no daba crédito. Pensaba: ¿Qué hago yo aquí si no soy capaz de dar dos toques al balón? Yo alucinaba. También cuando jugamos contra el Ajax, con Overmars, los hermanos De Boer, Kanu... Me sorprendió el nivelazo. A nivel individual, la verdad es que el que me tocaba la nariz, por no decir otra cosa, era Luis Figo. Era muy complicado marcarle.

¿Qué supuso enfrentarse al Barça de Cruyff?

¿Qué me supuso? Perder las dos ligas de Tenerife. En aquel momento fue duro. La primera más, fue más inesperado. Que se repitiera dos veces la misma historia... Fue complicado. Se encontraron con un grandísimo entrenador que tenía una manera de ver el fútbol que le encajó en el Barça con los jugadores adecuados.

Mikel Lasa y Guillermo Amor, durante un partido / ANTONI CAMPAÑA / EDECASA

Antes ha mencionado el psicólogo con Benito Floro, ¿qué supuso esa experiencia en un momento en el que no había esa costumbre?

Por desgracia en aquel momento el concepto de psicólogo que teníamos era que estabas mal de la cabeza. Partiendo de esa base, empezamos mal la relación con él. Ahora, por suerte, todo ha cambiado y los psicólogos son parte fundamental. Ya no para los jugadores, sino para cualquier persona que lo necesite. El pobre Emilio Cidad fue el primero y encima vino al vestuario del Madrid, fue difícil para él.

¿Tan difícil?

Digamos que fue extraño para esa época. Por ejemplo, tú terminabas el entrenamiento, estabas en el vestuario, la mayoría en la ducha, y andaba por ahí el psicólogo y... ¡Pum! Te sacaba una tarjeta roja o amarillas. Era para que si en un partido te sacaban una tarjeta repentina no reaccionaras mal. Pero claro, imagínate. Estabas en pelotas, con la toalla de la ducha, y de repente te sacaban una tarjeta. Costó digerirlo. Imagino que a él también. Hay que reconocerle que fue el primero de todos.

Mikel Lasa, ante el Espanyol / JAVI FERRANDIZ / EDECASA

Antes de terminar, últimamente el arbitraje es noticia cada semana. ¿A usted qué le parece el nivel actual?

Cada vez me gusta menos. Antes hemos hablado de charcos y ahora hay 20.000 charcos. Uno interpreta una cosa, el otro otra, el brazo, la posición antinatural... Me cabrea todavía más porque con toda la tecnología que hay todavía no nos enteramos.

Y por último, ¿a quién ve ganando LaLiga este año?

Llevamos tres partidos, no podemos decir todavía. Podemos decir que el favorito es el Barça, porque es el actual ganador, pero también puedes decir el Madrid por cómo se ha reforzado. Creo que es muy temprano y lo que te diría sería por colores, pero no por ver un favorito.