Mijatovic sobre Vinicius: "Hay que valorar si vale la pena que esté"

En la victoria del Real Madrid contra el Oviedo, Xabi Alonso tomó la decisión de dejar a Vinicius en el banquillo para que saliera en la segunda mitad. Cuando saltó al terreno de juego pasados los 60 minutos de partido, el brasileño respondió a la suplencia con una asistencia y un gol. Sin embargo, también tuvo tiempo de mostrar el comportamiento que lleva teniendo en las últimas temporadas, un hecho que tanto los rivales como muchos aficionados blancos le han criticado.

La decisión del técnico de Tolosa de no iniciar con el delantero en el once titular fue muy comentada. No obstante, como expresó Pedja Mijatovic en 'El Larguero', "en el fútbol actual nadie tiene asegurado su puesto, eso es algo muy importante". "Vinicius tenía su puesto con Ancelotti muy asegurado. Seguramente lo tendrá también en Brasil, pero en cuanto al Real Madrid, pues ya vemos que a Xabi no le importa mucho lo que ha hecho Vinicius hasta ahora", insistió el exfutbolista.

El partido de Vinicius

El 'show' de Vinicius empezó antes de que ingresara al césped, cuando, sentado en el banquillo junto a Militao, las cámaras de DAZN lo captaron bostezando. Una vez en el campo, recibió una tarjeta amarilla por tirarse dentro del área buscando penalti.

Por otro lado, tras la asistencia a Mbappé que supuso el 0 a 2 en el marcador, el francés tuvo que taparle la boca a su compañero durante la celebración, puesto que estaba lanzando palabras al aire dirigiéndose al árbitro. Además, envió a la grada a Segunda con unos gestos con los dedos, después de que estos le hubieran gritado: "tonto, tonto" tras recibir la amarilla por simulación y, cuando sentenció el encuentro, volvió a llevarse el dedo a la oreja desafiando a los aficionados.

"Hay cosas que no cambian. No merece la pena. A mí este comportamiento no me va con la camiseta de Real Madrid, pero si es parte del carácter del jugador, hay que tomarlo como una cosa normal en su caso", comentó el exjugador y exdirectivo del club madridista.

Sin embargo, Mijatovic también puntualizó que "otra cosa es si es aguantable o no para los aficionados. Él tiene que motivarse picándose con toda la humanidad y eso siempre produce malestar de algunos, como por ejemplo en mi caso. Es un gran jugador, pero su comportamiento empezó a molestar hace unos años y ahora hay que valorar si vale la pena que esté".