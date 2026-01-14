Mijatovic sentencia al Madrid: "Quizás no es un problema del entrenador"

La destitución de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid tras caer en la final de la Supercopa de España ante el FC Barcelona por 3-2 ha sorprendido a propios y extraños. Si bien es cierto que perder un título ante el eterno rival siempre hace daño, así como que la figura del tolosarra ya venía siendo cuestionada, no menos cierto es que el conjunto blanco sumaba cinco victorias consecutivas antes de caer ante el Barça.

En este sentido, las opiniones del entorno merengue se han disparado, y uno de los últimos en explicar su punto de vista es Pedja Mijatovic, exjugador y exdirectivo madridista muy querido por los aficionados blancos gracias a su gol a la Juventus en la final de la UEFA Champions League que supuso la séptima Copa de Europa del Real Madrid.

El proyecto de Xabi Alonso no convenció a Florentino / EFE

"Para mí ha sido precipitado"

El exjugador explica su parecer en 'El Larguero' y califica la medida tomada por Florentino Pérez como "precipitada", pues "en los últimos partidos el Madrid había mejorado", aunque sí reconoce que "la primera derrota ante el Atlético ya generó dudas en el técnico sobre si había ido antes de tiempo o si le faltaba preparación para dirigir en el banquillo del Santiago Bernabéu".

Sobre Arbeloa comenta que "después de ver la rueda de prensa puedo decir que estuvo fantástico, estuvo muy pero muy bien". Además, también explica que lo vio "muy participativo, con mucha seguridad y transmitiendo buen rollo", y que "en ningún momento se le notó nervioso o preocupado por la situación", lo cual para Mijatovic es síntoma claro de que "sabe donde se encuentra, algo que es muy importante para cualquier entrenador". También aprovecha para recordar algunos entrenadores que subieron del filial a un primer equipo: "En su tiempo Guardiola, también Zidane y algunos más terminaron por resultar en buenas decisiones".

Por último, el héroe de la séptima reconoce que "no es fácil, el año pasado el equipo no estuvo bien y Ancelotti se fue, después vino Xabi Alonso y ahora se va", antes de cambiar el foco de la culpabilidad de los problemas madridistas, "quizás no es un problema de entrenador, sino más bien de la plantilla que, a lo mejor, en un momento determinado han perdido el hambre de títulos o algo así". Eso sí, concluye que cree que "Arbeloa puede hacer un buen trabajo y por eso mismo le deseo suerte".