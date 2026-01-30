Mijatovic señala a Mbappé y desenmascara su papel en el Real Madrid: "No es un líder"

La derrota del Real Madrid en Portugal ante el Benfica de Mourinho que les dejó fuera del top-8 de la Champions sigue trayendo cola y en la capital española tratan de encontrar el motivo de la caída a los infiernos de una plantilla repleta de estrellas mundiales, pero que parece no ser capaz de sacar buenos resultados y que además no convence en lo relativo al juego.

Así lo apuntaba Kylian Mbappé, el supuesto caporal del barco blanco, tras el gol de Trubin en la última acción del encuentro: "No es un tema de calidad, no es un tema de táctica. Es un tema de tener más ganas", reflexionaba el delantero francés, evidenciando que no encuentran la tecla para sacar adelante los partidos.

Ahora es el exfutbolista y exdirectivo blanco, Pedja Mijatovic, el que ha levantado la voz en el 'El Larguero' de la Cadena SER para sacar los colores al conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa y resaltar su mayor problema: la falta de liderazgo. Ni la autoridad del veterano capitán Carvajal, ni los goles del '10', ni las muestras de amor eterno al club de su técnico, el Real Madrid es un solar.

Mijatovic, exdirector deportivo del Real Madrid. / ·

"El Benfica fue muy superior. En seguida me di cuenta de que había un rival mejor, más espabilado, más rápido, con más ganas", resaltaba, además de que "no vio nada a lo que agarrarse a pesar del mal resultado, ni vio que el equipo supiera a qué jugaba", siendo esto lo más importante.

En su opinión, no se trata del entrenador, si no de ponerle ganas: "Hay que empezar a preguntarse si esto lo puede arreglar un entrenador. La culpa no la tiene el presidente: creo que los futbolistas tendrán que espabilar un poco y preguntarse cómo pueden mejorar", exponía.

Mijatovic señala la falta de líderes en el vestuario y apunta a Mbappé

Aunque estaba de acuerdo con la falta de actitud que comentó Mbappé tras la derrota, pensó que la explicación al respecto es bastante clara: "Yo pienso que más que faltar jugadores, falta un líder. No sé, un Sergio Ramos, un Modric, un Benzema, un Fernando Hierro... En un partido como el de ayer, no veo un líder, alguien al que enfoque la cámara y esté dando instrucciones", comentaba. En este sentido, la figura del delantero no ocupa ese espacio tan necesario en un vestuario con tanto gallo.

Mbappé se lamenta en una acción del último partido de la fase liga de la Champions en Lisboa. / EPA Images pic

"Mbappé no es un líder, es un grandísimo futbolista... Tú sabes que Zidane en la selección francesa nunca ha sido líder, estaba Deschamps o Blanc. Él era el mejor jugador, pero no el líder. Todos los goles de Mbappé no le convierten en un líder", destacaba.

"Ser líder es otra cosa: puede ser un futbolista con menos calidad, pero que tiene personalidad y carácter, es el entrenador dentro del campo y alguien a quien los jugadores hacen caso. En nuestro caso era Fernando Hierro. Y cuando Hierro en un partido, cuando iban las cosas mal, te dice lo que tienes que hacer, tú lo hacías. Y no decías, 'bueno, no pasa nada'. El Real Madrid actual no tiene una figura de líder que, en momentos de dificultad, te coja del cuello y te diga '¿qué estás haciendo?", recordaba el exfutbolista montenegrino.

Uno de los líderes que dejó escapar Florentino es Luka Modric, quien piensa que podría seguir jugando en este Real Madrid sin ningún tipo de problema y además sería la pieza clave que no tiene la descompensada plantilla: "Sin duda ninguna. Lo está haciendo en Italia y convirtiéndose precisamente en un líder, así que lo haría aquí sin ningún problema", sentenciaba el tema Mijatovic.