Mijatovic revela un pique Mbappé-Vinicius que está matando al Madrid

El Madrid atraviesa la peor crisis de los últimos años. El KO en la Liga ante el Valencia fue un aviso y la debacle ante el Arsenal puede tener serias consecuencias en la Champions. El exjugador, Pedja Mijatovic, reveló en la 'Ser' que una de las grandes claves de la mala temporada blanca es un pique que hay entre Mbappé y Vinicius, que perjudica al equipo: "Desde la llegada de Mbappé, Vinicius ha tenido un poco de temor para demostrar quien es mejor. El objetivo parece ser convencer al madridismo de quien es el mejor. Y eso ha hecho que no haya rendido al nivel esperado esta temporada. Se ha notado mucho".

Mijatovic también lanzó palos hacia la gestión de vestuario de Carlo Ancelotti y cree que la plantilla se le ha ido de las manos: "No está controlando bien al equipo. Quiere contentar a todo el mundo y en el Madrid siempre ha habido titulares y suplentes. Algunos eran supersuplentes como Nacho o Guti en su momento. Ancelotti espera más de algunos jugadores que no están bien ni física ni mentalmente bien para rendir. Y juegan. Eso crea una gran confusión y una falta de confianza".

El exfutbolista dejó claro que no ve al Madrid remontando la eliminatoria en el Bernabéu: "No hay esa reacción que tenía el Madrid otros años. Este equipo ha hecho grandes cosas y ha conseguido grandes remontadas, pero no soy nada optimista esta vez. El partido de Londres demuestra que no andan nada finos y la imagen de impotencia es total".

De hecho, Mijatovic echó en cara la actitud de algunos cracks del Madrid, que preferían que acabara el partido antes de ir a buscar un gol que les diese más opciones: "Estaban como diciendo en el campo, cómo va a terminar esto. Preferían que acabara ya el partido aunque iban 3-0 en el marcador y eso es lo que realmente me preocupa"