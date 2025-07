Mijatovic avisa: "No sé si los madridistas están tan enamorados de Vinicius como hace dos años"

El caso Vinícius se calienta por momentos. Su renovación con el Real Madrid está ahora mismo parada, fruto de las diferencias entre las pretensiones económicas del jugador brasileño y lo que está dispuesto a ofrecerle el club.

Por si fuera poco, en los últimos días las informaciones apuntan a que Arabia Saudí prepara un ofertón histórico para llevarse al futbolista. Hablamos de 350 millones de euros y un salario descomunal. De momento, la única realidad fehaciente es que el contrato de Vinicius termina en 2027 y que la operación renovación está entrando en terreno pantanoso, ya que el próximo verano entrará en el último año de su vinculación con el equipo madridista.

Al respecto de todo esto ha hablado en 'El Larguero' Pedja Mijatovic, exjugador del Real Madrid, advirtiendo que el club tendrá que tomar "varias decisiones importantes este verano". "Si un Vinícius, Mbappé o Rodrygo no están contentos y no sienten el apoyo del club, no pueden rendir", añade.

Mijatovic, en el estadio Santiago Bernabéu / Agencias

Mijatovic se centra después en el caso concreto de Vinícius y la posible oferta que puede llegar de Arabia Saudí, dando un aviso importante: "No sé si los aficionados están tan enamorados de Vinícius como hace dos o tres años, o si él les tiene tanto respeto como entonces".

El exjugador hace referencia a una brecha que se habría abierto entre el brasileño y la afición en las últimas temporadas. Vinícius ha pasado de ser considerado el mejor jugador del equipo de manera indiscutible y un candidato al Balón de Oro a verse opacado por otros como Mbappé mientras su rendimiento cae, muy lejos de la versión que mostró en el pasado.

"Darle el cargo que tenía Modric sería un suicidio"

Al margen del caso Vinicius, Mijatovic también repasó en la cadena SER la actualidad deportiva de los blancos tras el varapalo en el Mundial de Clubes ante el PSG: "Vi el partido y me sorprendió el resultado, sobre todo por el arranque del Real Madrid y los fallos tremendos en el inicio. Nos ha venido muy mal a todos, incluido al entrenador, porque empiezas a preocuparte".

Xabi Alonso trata de explicar a Arda Guler el posicionamiento del equipo en la semifinal del Mundial de Clubes ante el PSG / Frank Franklin II / AP

"Cuando tienes que renovar al equipo y buscar al nuevo Modric, Kroos y Casemiro... no se puede rehacer el equipo en un verano. Recordando todo lo que hemos vivido estos años, faltan jugadores creativos, mucha creatividad en el centro del campo", explica.

Además, también da un aviso a Xabi Alonso sobre la posibilidad de colocar a Arda Güler en ese rol de centrocampista organizador: "Colocarle el cargo que tenía Modric sería un suicidio. Cuando Modric vino al Madrid y hasta el partido ante el Manchester, parecía que no arrancaba. En el Madrid no hay paciencia, pero tenemos que evitar quemar a los jóvenes y darles tiempo para que demuestren lo que saben hacer".