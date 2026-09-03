Miguel Torres, exjugador del Real Madrid, duro con Raúl Asencio: "Necesita una sanción contundente"

Raúl Asencio, defensa del Real Madrid, fue condenado el pasado 19 de agosto en un juicio rápido celebrado en San Bartolomé de Tirajana, tres días después de ser interceptado en un control rutinario en el sur de Gran Canaria. El futbolista, lesionado pero en pretemporada desde el 13 de julio, conducía su Porsche en una zona de ocio cuando arrojó una tasa de 0,90 mg/l, casi cuatro veces el máximo permitido.

La infracción, al superar los 0,60 mg/l, se convirtió en un delito contra la seguridad vial. Asencio aceptó la pena: multa de 14.400 euros (cuatro meses a razón de 120 euros diarios) y retirada del permiso de conducir durante ocho meses. El procedimiento quedó resuelto con la sentencia económica y la privación del derecho a conducir.

El juicio por revelación de secretos

A partir de mañana, Asencio afrontará en Las Palmas de Gran Canaria un juicio junto a otros tres exjugadores de la cantera blanca, Ferrán Ruiz, Juan Rodríguez y Andrés García, por dos delitos de revelación de secretos, delitos contra la intimidad y un delito de distribución de pornografía infantil. La Fiscalía solicita dos años, seis meses y un día de cárcel, además de multa.

Asencio, en riesgo de sufrir una rotura de tibia / EFE

El jugador no participó en los hechos ni en la grabación, pero sí en la presunta distribución de imágenes. La acusación estaba dispuesta a retirarse si Asencio pedía perdón a las víctimas. Las perjudicadas aceptaron las disculpas ante notario y recibieron las indemnizaciones, pero la causa no pudo archivarse al tratarse de un procedimiento semipúblico, por lo que la prueba deberá practicarse en el juicio.

La postura de Miguel Torres

Miguel Torres, exjugador del Real Madrid, ha valorado públicamente la situación del defensa y ha reclamado una respuesta proporcional y ejemplarizante. En sus palabras: "Conducir en ese estado puede suponer riesgo para los demás. Yo no pediría el despido inmediato, pero evidentemente creo que merece tener esa capacidad para poder rectificar. Necesita una sanción contundente".

Torres defiende que la sanción no debería limitarse a lo económico: "En el mundo del fútbol y a este nivel, el tema económico muchas veces no resuelve los problemas."

El exfutbolista apuesta por medidas de impacto social: "Yo tiraría más por una acción de concienciación, que sirva de alguna manera para que la sociedad… porque al final los deportistas deben ser ejemplo."

Y concluye que el club debe actuar, pero también el propio jugador: "A lo mejor este chico que se ha podido equivocar y puede rectificar, que los jóvenes vean que lo resuelve de alguna manera."

El caso abre un debate sobre la responsabilidad pública de los deportistas y el impacto de sus conductas fuera del terreno de juego. La doble situación judicial de Asencio, una ya resuelta y otra pendiente, coloca al club ante un escenario complejo, en el que deberá decidir si aplica sanciones internas adicionales o si opta por medidas de carácter formativo y social.