Miguel Torres compara el escándalo de Mbappé con su relación con Paula Echevarría: "Al Real Madrid le interesa"

Se está hablando más de la vida privada de Kylian Mbappé que de la temporada en blanco del Real Madrid. El pasado fin de semana, el delantero francés, que se encuentra lesionado, viajó hasta Cagliari, capital de Cerdeña, para disfrutar de sus días de descanso con Ester Expósito, una de las actrices más populares del momento, algo que no gustó para nada a la afición blanca.

De mientras, el Real Madrid ganó plácidamente al Espanyol con un Vinicius estelar, que volvió a demostrar ser la gran estrella del equipo. En rueda de prensa, Álvaro Arbeloa se mostró tajante sobre Mbappé: "Cada jugador en su tiempo libre hace lo que él considera oportuno y yo ahí no puedo entrar". Aunque, matizó: "No hemos construido el Real Madrid con jugadores que salen al campo vestidos de smoking, sino con jugadores que acaban con la camiseta llena de sudor y de barro".

Ayer, Miguel Torres, exjugador del Real Madrid y Málaga, se pronunció al respecto en el programa 'Tablero Deportivo' de Radio Nacional de España sobre la polémica en la que está envuelto el atacante francés.

En primer lugar, recordó que él vivió algo parecido durante su última época con el Málaga, justamente cuando era el capitán del equipo y estaban en puestos de descenso: "Yo me venía a Madrid porque tenía a mi familia, tenía a mi pareja, Paula Echeverría, y yo recuerdo como los paparazzis me sacaban fotos".

Paula Echevarría y Miguel Torres, juntos por la noche / GTRES

El excapitán del Málaga reveló que intentó frenar el acoso: "Yo hablé con el Málaga, porque sentía que el club no me estaba protegiendo, y un alto cargo del Málaga me dijo que tendían demasiado con Al Thani, y que no iban a parar a protegerme a mí".

La sensación que siempre tuvo fue que "al Málaga le interesaba", especialmente cuando perdían: "Siempre aparecían mis imágnes para que el aficionado enfocar el tiro hacia una dirección".

Mbappé y Ester Expósito / X

Por esta razón, no dudó en decir: "¿Qué quiere decir esto? Oye, a lo mejor el Real Madrid le interesa que se hable más de Mbappé de que otras cosas".

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Sobre cuál fue el principal motivo por el que colgó las botas, Miguel Torres fue claro: "Dejé el fútbol porque tenía en mente formar una familia con Paula en Madrid, volver a mi ciudad después de tantos años. El resultado es un niño precioso. Creo que no tomé una mala decisión".