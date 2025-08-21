Miguel Gutiérrez, otro negocio del Madrid

El Real Madrid sigue sacando máxima rentabilidad a su cantera con el traspaso de Miguel Gutiérrez al Nápoles. Eleva los ingresos de este verano a los 35 M€ con la suma de los canteranos que ha ido vendiendo en los dos últimos meses. Ha desarmado el Castilla para ingresar 21,3 M€ a los que suma otros 14 que recibirá por el traspaso del defensa madrileño.

Desmantela el Castilla

El club madridista vendió a Miguel Gutiérrez al Girona en 2022 por 4 millones de euros y se quedó con el 50% de sus derechos. Ahora, el club catalán lo ha traspasado al Nápoles por 18, más 2 en objetivos, que dejan en las arcas madridistas otros 9 millones más los derechos de formación. El jugador llegó a ‘La Fábrica’ con 10 años, lo que facilita que reciba una compensación económica de casi otro millón de euros, el 5% del valor del traspaso según el mecanismo de solidaridad que impone la FIFA.

Miguel Gutiérrez se suma a las ventas de canteranos de este verano encabezados por Víctor Muñoz (Osasuna) y Obrador (Benfica), que dejan 5 millones de euros cada uno. Añade otros 3 millones de Yusi (Alavés) y lo mismo por Chema Andrés (Stuttgart), 2,5 millones por Jacobo Ramón (Como), 2 millones por Álvaro Rodríguez (Elche) y 800.000 euros por Marvel (Leganés).

Top 5 europeo

Una cantera que ha dejado en las arcas del club casi 500 millones de euros en la última década. Es la política que ha implantado Florentino Pérez desde que llegó, en el que busca el equilibrio entre las compras y las ventas, convirtiendo al Real Madrid en un club que sabe sacar máxima rentabilidad a sus activos en esa pugna desigual con los clubes estados o en manos de empresas de millonarios que no escatiman en invertir lo que haga falta.

Además, el Real Madrid ocupa un lugar de privilegio entre los clubes que mejor venden jugadores de su primera plantilla, ocupando un top cinco de los equipos europeos. Esta es lista de sus mejores negocios: Cristiano 117 M€ (Juventus), precio de mercado de 100 M€; Di María 75 (Man. United), 50; Casemiro 70 (Man. United), 40; Morata 66 (Chelsea), 40; Ozil 45 (Arsenal), 40; Kovacic 45 (Chelsea), 40; Achraf 43 (Inter de Milán), 54; Robinho 43 (Man. City), 34; Varane 40 (Man. United), 70 e Higuaín 39 (Nápoles), 25.