El 'miedo' de Mbappé a rematar de cabeza destapa las carencias del Madrid

La falta de recursos tácticos, la nula capacidad de adaptación durante la eliminatoria y una preocupante dependencia de las individualidades han terminado por condenar a un Real Madrid que, pese a contar con algunas de las mayores estrellas del mundo, fue incapaz de encontrar soluciones ante el Arsenal en toda la eliminatoria. Pero si hay una imagen que resume el atasco del Madrid es la incapacidad de aprovechar los 43 centros que lanzó en el partido de vuelta en el Santiago Bernabéu. Y en el centro de esa fotografía aparece Kylian Mbappé, su 'delantero centro'.

Ya sabemos que el astro francés no es un '9' al uso, de hecho, Courtois señaló ese problema justo al finalizar el encuentro: “Ellos defienden bien, presionan arriba… es muy difícil encontrar huecos. Metimos muchos centros, pero no tenemos a un Joselu para ganar esos duelos aéreos”. Un mensaje contundente que evidencia la falta de perfil para ese tipo de juego… y que, de forma indirecta, golpea a Mbappé y a la nula idea de juego de los de Ancelotti.

Joselu fue el protagonista del Real Madrid-Bayern de 2024. / JUANJO MARTIN / EFE

Los datos son demoledores: 10 goles de cabeza y tres 'sustos'

Y es que Mbappé no ha marcado nunca diferencias en el juego aéreo. El gallo es uno de los mejores jugadores del mundo, por no decir el mejor, pero de los 323 goles que ha anotado como profesional, apenas 10 han llegado de cabeza, un 0,03%. Ninguno de ellos como jugador del Real Madrid y su último tanto con la cabeza fue 7 de enero de 2024, ante el modesto US Revel, un equipo amateur francés, en la quinta ronda de la Copa de Francia. Desde entonces, la tortuga ha mantenido una relación de absoluta desconfianza con el cabezazo.

Mbappé con la camiseta del PSG / Agencias

¿Por qué Mbappé no asume ese rol? La explicación no es sólo futbolística. En su caso, hay una dimensión psicológica y emocional que no se puede obviar. El francés ha sufrido tres episodios traumáticos que han marcado su relación con el juego aéreo. El primero, en agosto de 2016, cuando apenas era un adolescente que daba sus primeros pasos en el Mónaco. Un brutal choque con Christophe Kerbrat, del Guingamp, le provocó una conmoción cerebral que obligó a retirarlo del campo en camilla y con collarín.

Dos años después, ya en el PSG, sufriría un impacto todavía más violento al chocar con el portero Anthony Lopes en un partido ante el Lyon. Mbappé cayó de forma aparatosa, golpeándose la cabeza contra el césped, y volvió a sufrir una conmoción cerebral.

Mbappé terminó con sangre en la nariz tras un choque con Danso en la Eurocopa / Agencias

El último susto, y probablemente el más mediático, llegó en la pasada Eurocopa, durante la fase de grupos frente a Austria. Un choque involuntario con Kevin Danso le provocó la fractura de nariz y dejó la imagen de un Mbappé ensangrentado y conmocionado, que preocupó al mundo entero. Desde entonces, su instinto de autoprotección se ha incrementado.

¿Problema de jugador o problema de estilo?

Toda esta historia de Mbappé y su 'miedo' a rematar de cabeza nos deja una pregunta: ¿Cuál es el verdadero problema del Madrid: la nula eficiencia del francés de cabeza o el estilo de juego propuesto por Ancelotti?

El Madrid llevaba muchos años acostumbrado a que cuando no le salían las cosas abusaban de los balones al área como recurso de emergencia. Son muchos los ejemplos: Ronaldo, Benzema, Rodrygo ante el City o incluso Joselu la temporada pasada ante el Bayern de Múnich. Pero con Mbappé en punta y contra la mejor defensa en estático de Europa, era muy complicado de esta manera.

Los blancos deberían o reformular su delantera si quieren seguir jugando este mismo estilo de juego o cambiar de manera de jugar. La temporada pasada muchos goles llegaron gracias a un Bellingham que sorprendía de segunda línea para rematar esos centros o incluso Joselu cuando salía desde el banquillo, pero este año, con el inglés lejos del área y sin el español, esto no funciona. El Madrid tiene las armas, con una delantera de ensueño, pero las debe utilizar de mejor manera.