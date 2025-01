Un micro abierto capta a Rivero y Suárez discutiendo sobre el penalti de Lunin: "No me seas..."

El Real Madrid, con sudor y lágrimas, venció al Celta en los octavos de final de la Copa del Rey y ya está en la siguiente ronda. Lo cierto es que el mal momento del conjunto blanco es objetivo principal de debate público, pero ayer pasó a un segundo plano tras la polémica acción que se vivió en el área pequeña blanca que favoreció a los de Ancelotti. En la retransmisión de RTVE, un micrófono abierto cazó a Juan Carlos Rivero y Mario Suárez discutiendo acerca de lo que ocurrió, y no pasó desapercibido.

El VAR ha venido para contribuir a facilitar el arduo trabajo de los colegiados, pero parece ser que no resuelve lo que desencadenan las decisiones. Las redes suelen centrar todo el grueso del debate, pero en el encuentro entre el Real Madrid y el Celta, la polémica traspasó las cabinas y llegó a donde Juan Carlos Rivero y Mario Suárez estaban llevando a cabo la retransmisión del partido. Lo cierto es que el conjunto dirigido por el italiano, cerca del minuto 37, vio muy cerca una desafortunada acción que terminó con el delantero del Celta tratando de alcanzar un balón con el que regatear los brazos estirados del guardameta blanco. La acción concluyó con el jugador celtista viéndose tropezado por las manos del ucraniano, y reclamando un penalti. En la jugada siguiente, Mbappé adelantó a los locales, y todo estalló.

“No me seas, no me seas... tiene que verlo el árbitro y que decida el árbitro”, dijo Suárez creyendo que aquello se trataba de un debate a micrófono cerrado. El comentarista principal, RIvero, rebatió con un: “Si ya ha pitado, ¿para qué tiene que ver nada?”, dejando ambos claro qué postura habían adoptado con respecto al penalti. Esto fue directamente captado por la audiencia, y 'X' fue el centro de difusión de dos polarizadas opiniones de los encargados de narrar y analizar el encuentro en directo en televisión.

La caída del atacante visitante no fue vista por Munuera Montero, árbitro principal, ni por Hernández Hernández, en la sala VAR, como punible para señalar ni tan solo parar a revisar la acción mediante la asistencia de videoarbitraje. La hinchada madridista defendió que el jugador noruego hizo de más fingiendo la caída antes de llegar a topar con el portero, y los rivales, además de aficionados culés y colchoneros en redes sociales, hicieron hincapié en que son las manos del portero las que derriban al jugador, traduciéndose automáticamente en una pena máxima que, de ser considerada, anularía por completo el tanto inicial del Real Madrid.