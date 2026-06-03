Míchel Sánchez puede tener la llave para la salida de Dani Ceballos del Real Madrid

El futuro de Dani Ceballos vuelve a estar en el aire un verano más, pues el centrocampista andaluz está en la lista de futbolistas que deberían dejar el vestuario del Real Madrid, sea quien sea el nuevo entrenador tras las elecciones a la presidencia del próximo 8 de junio. Y con el Real Betis siempre en las quinielas como su posible destino, al utrerano le ha salido otra opción que a primera vista puede ser atractiva para él.

El club de que se ha interesado en sus servicios sería un histórico entre los grandes de Europa que intenta resurgir tras una etapa gris, el Ajax de Ámsterdam. La entidad 'ajacied' tiene al frente de su dirección deportiva a Jordi Cruyff quien ha apostado por Míchel Sánchez, extécnico del Girona, como nuevo entrenador de la primera plantilla. Míchel firmó por las próximas dos temporadas y su apuesta futbolística encaja perfectamente con el perfil futbolístico de Dani. Uno de los refuerzos que habría propuesto en su lista el técnico vallecano es el centrocampista del Real Madrid, que no ha conseguido jugar de manera regular en el Santiago Bernabéu desde su fichaje.

El periodista especializado en el mercado de fichajes Matteo Moretto es el que ha dado los primeros detalles sobre la opción de Ceballos y el Ájax; el club holandés se habría puesto en contacto con el Real Madrid para conocer la situación de Dani, quien acaba contrato en 2027.

La operación se situaría en torno a los seis millones de euros y sería una buena salida para un Ceballos que difícilmente va a mejorar su situación en el Real Madrid, más aún si se confirma la llegada de José Mourinho al banquillo del Bernabéu.

Por el momento, el jugador se encuentra de vacaciones y mantiene un prudente silencio, a la espera de que se aclaren las diferentes ofertas que le llegan para a partir de ahí poder decidir. Es bien sabido que sus preferencias están en el Real Betis, por sus simpatías con la entidad verdiblanca (su club de origen del que llegó en 2017) y porque es consciente de que el entrenador Manuel Pellegrini cree en él. Tampoco el club sevillano ha movido ficha por ahora.

Fichar por el Betis no solo permitiría a Ceballos regresar a su 'casa', sino también mantenerse en España con el aliciente además de militar en un equipo Champions, pues los verdiblancos finalizaron la Liga 2025/26 en quinta posición de LaLiga, que de cara a la campaña 2026/27 otorga una plaza en la máxima competición continental.

En el caso del Ajax, el conjunto holandés también finalizó la Eredivisie en quinta posición, pero con derecho a disputar la fase previa de la Conference League. Una diferencia importante que se uniría al hecho de tener que cambiar de país, una alternativa que no es del agrado del futbolista. Dani ya estuvo cedido en el Arsenal de la Premier League en la campaña 2019/20 y la experiencia no fue positiva para él.

En este caso, cerca de cumplir los 30 años (7-8-1996) y tras perder una vez más el tren de la selección para el Mundial 2026, parece que su salida del Madrid sería definitiva. Las ofertas económicas del Real Betis y el Ajax podrían decantar la balanza.