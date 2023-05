Míchel Salgado, sobre Vinicius: "No hay provocación posible para aceptar un insulto racista"

Michel Salgado atendió a SPORT en la presentación de la EPG World Cup para dar todo su apoyo a Vinicius El exmadridista, entre otros temas, también explicó que quiere contar con varios exazulgranas para le proyecto

Míchel Salgado atendió a SPORT en la presentación de la EPG World Cup para explicarnos más detalles de la competición, en la que, como capitán de España, espera poder contar con muchos exazulgranas. También habló sobre la posible llegada de Bellingham y la situación que está viviendo Vinicius, al que le mandó todo su apoyo: "Obviamente estamos con él. No hay provocación posible para aceptar un insulto racista".

Salgado repasó todo lo sucedido en estos últimos días para comentar que: "No hay lugar para el racismo y discriminación. Hay que erradicarlo. Todos apoyamos a Vinicius, porque realmente se está sintiendo mal y eso es intolerable. Y tampoco hay lugar para que alguien diga que ha habido una provocación".

Al ser preguntado por qué consejo le daría al brasileño, dijo: "Es complicado. Lo primero que estamos todos con él. No puede caer en ese entorno que le diga cosas que creo que no son positivas para él. Tenemos que decirle que para nosotros es alguien muy importante, no solo a nivel futbolístico, que no es lo importante sino a nivel personal".

"Yo lo he vivido con Roberto Carlos"

El carrilero compartió vestuario con Roberto Carlos en el Real Madrid, quien también ha sufrido racismo en un terreno de juego. Así lo contó: "Yo lo he vivido con Roberto Carlos. Él lo llevaba de otra manera, era otro mundo, era otra época. Ahora ya es intolerable".

"Es uno de los mejores del mundo"

Seguidamente, alabó el trabajo que ha realizado Vini para llegar donde está ahora: "Yo creo que el chico es fuerte porque ha pasado por muchas, ha pasado por el tema de que no era finalizador, de que no valía para el Madrid y se ha convertido uno de los mejores jugadores del mundo".

Para zanjar el tema, Míchel agregó: "No se puede aceptar ese tipo de cosas y sobre todo comportamientos que sean de violencia y discriminación. Tenemos que ser un ejemplo para la sociedad, por encima de lo que sea. Si hay que echar a la gente de los estadios crea problemas, pues habrá que echarla de por vida. Y se acabó la historia".

¿Bellingham al Real Madrid?

Se le preguntó por la opción de que Mbappé fiche por el Real Madrid, aunque para Salgado, el que tiene más números es el futbolista del Borussia Dortmund: "Me encantaría. Nos encantaría, pero en principio parece ser que Bellingham es el que más. Nos da algo diferente y si viene Mbappe, pues qué te voy a decir. Le daría al Real Madrid una dimensión totalmente diferente".

Muchos azulgranas en la EPG World Cup

Sobre la competición, en la presentación ya explicó que como capitán de España ha hablado con varios exazulgranas y lo están recibiendo bien: "Puyol está casi convencido. Espero poder contar también con Villa. Iniesta le hemos contactado pero todavía está jugando. También hemos hablado con Cesc y Piqué, pero es algo complicado. Xavi es algo imposible pero sería increíble".

"El que es competitivo no lo olvida"

Además también valoró el nivel de la EPG Wolrd, explicando que: "Siempre hay pique. El que es ganador, el que es competitivo no lo olvida. Nos juntaremos con los jugadores con los que has vivido etapas de mucha rivalidad, de partidos grandes, no sólo a nivel de selección, sino a nivel también de Champions, Internacional".