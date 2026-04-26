Michael Owen, leyenda del fútbol, sobre los retos de Lamine Yamal a su edad: "Lo más difícil es rodearse de la gente adecuada y rendir en el campo"

Ser Balón de Oro es un reconocimiento solo apto para unos pocos escogidos. Ser el segundo más joven de la historia en hacerlo, te convierte en alguien todavía más especial. Lo consiguió Michael Owen (1979), quien en 2001 se llevó el dorado galardón tras superar a Raúl González Blanco en las votaciones, un salto al estrellato en toda regla que le valió su llegada al Real Madrid unos años después.

En calidad de leyenda del fútbol, también como jugador con pasado madridista y, por encima de todo, como estrella que acaparó los ojos del mundo desde bien joven, el inglés atiende a SPORT a través de las preguntas facilitadas gracias a casino.org para valorar la actualidad del Real Madrid y la gestión de la presión por parte de jugadores como Lamine Yamal, que atraviesa un difícil momento tras la lesión que lo deja en el dique seco hasta final de temporada con el Barça, y con el objetivo de recuperarse a tiempo para el Mundial 2026.

Mbappé y los problemas del Madrid

Uno de los aspectos más noticiables estas semanas gira en torno al club blanco. Una vez eliminados de la Champions League, el equipo de Arbeloa apunta a un segundo año consecutivo 'en blanco', algo que ha levantado ciertas ampollas en la capital. "El Real Madrid es, posiblemente, el club más grande del mundo, así que todas las miradas están siempre puestas en el equipo y en su rendimiento sobre el campo", afirma Owen. "Con eso viene una enorme expectativa, y si miras a los entrenadores, el Madrid espera ganar títulos cada temporada y a veces ni siquiera un solo título es suficiente para salvar a un entrenador".

Michael Owen, Balón de Oro en 2001 / Google

El futuro del técnico blanco está en el aire mientras muchos se atreven a mirar a Kylian Mbappé como uno de los principales focos del problema, algo que no comparte el Balón de Oro: "Mbappé es uno de los mejores delanteros del mundo en este momento y un jugador brillante", destaca el inglés. "Siendo un delantero de clase mundial, puede jugar en cualquier posición del tridente ofensivo. Creo que como ‘9’ es donde quizá prefiera jugar, pero partiendo desde la izquierda también es una zona clave donde puede ser muy peligros", comenta.

Mbappé puede y va a convivir con Vinicius, que también es un futbolista joven excepcional con un talento enorme Michael Owen

A pesar de su indudable talento, la cuestión de fondo es si puede convivir con otra de las estrellas del equipo: Vinicius Junior. Owen tiene la respuesta: “Sí, puede y va a convivir con Vini Jr, que también es un futbolista joven excepcional con un talento enorme", sentencia. “Mbappé lo tiene todo: velocidad, potencia, es un finalizador de primer nivel y un jugador muy completo, así que no diría que todo el ataque deba girar en torno a él, porque esto es un juego de equipo y todos tienen su papel".

Lamine Yamal, un caso único

El caso de Michael Owen es único también por su precocidad. Ganó el Balón de Oro siendo el más joven en conseguirlo por detrás de Ronaldo Nazario, una situación con la que Lamine Yamal puede verse reflejado. Gestionar la presión a una edad donde no es nada fácil hacerlo es todo un reto para el futbolista, que muchas veces puede echar su carrera a perder por ese motivo: "Si me preguntas qué es lo más difícil de gestionar, diría que es aislarse del ruido, rodearse de la gente adecuada y rendir en el campo", comenta Owen.

"Ves a Lamine Yamal y está disfrutando muchísimo, sin dejarse afectar por todo el ruido exterior, así que no parece sentir presión", comenta. “En mi caso, yo era delantero y estaba para marcar goles, que era lo que se me daba bien, así que cuando tenía la oportunidad de jugar hacía precisamente eso para ayudar al equipo".

Lamine Yamal, durante el partido de cuartos de Champions League / Valentí Enrich / SPO

Sobre si el '10' azulgrana tiene condiciones para marcar una era en el fútbol europeo, el Balón de Oro lo tiene claro: “Es demasiado pronto para decirlo. Pero si me pidieras nombrar a tres delanteros que tengo ganas de ver en el Mundial, Yamal sería uno de ellos, sin duda", se sincera. “Estar en el Barcelona ayuda a marcar una era en el fútbol europeo, pero aún es demasiado pronto para afirmarlo.”