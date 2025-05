El método Flick que también aplica Xabi Alonso

La primera comparecencia ante los medios de Xabi Alonso como entrenador del Real Madrid tuvo muy poco que ver con cómo Xabi Alonso ejerce su trabajo. Prevista para las 12:30, se retrasó por el largo carrusel de actos protocolarios hasta prácticamente dos horas después. Pero si hay un punto innegociable en la identidad del entrenador vasco es la puntualidad, un factor que lleva al extremo como Hansi Flick en el Barcelona.

"Muchas cosas van a cambiar con Xabi Alonso"

Tras su puesta de largo como entrenador blanco, alguien que le conoce a él y a su familia comentaba en Valdebebas que "muchas cosas van a cambiar con Xabi Alonso". O por lo menos, esa es la intención del técnico vasco, que hará una enmienda a la totalidad de la falta de látigo y mano izquierda que Ancelotti consideraba como "tonterías". Esto afectará directamente a un vestuario en el que las voces críticas consideran que ha faltado disciplina.

"La puntualidad es imprescindible para él", comentaba la misma fuente, quien reconocía que el carácter de Xabi Alonso es fuertemente deudor del que le inculcó su padre, Periko Alonso. "Es un profesional que quiere tenerlo todo controlado", insisten los que le conocen, que hablan de él como un líder de carácter fuerte. Nada que ver con las ruedas de prensa que seguirán el camino de lo políticamente correcto, por lo menos mientras no vengan mal dadas.

Estas ideas las refutan públicamente los que han trabajado con él en los últimos años. Aleix García, futbolista del Bayer Leverkusen, afirmó en una entrevista con la Cadena SER, que "a Xabi Alonso no le gusta el cachondeo". De ahí que el concepto "amigos", utilizado por Carletto en la etapa que acaba de finalizar, no es el mismo que empleará un entrenador que tiene la disciplina como máxima.

El nuevo entrenador del Real Madrid Xabi Alonso, acompañado por el responsable de Relaciones Institucionales del club, Emilio Butragueño, durante su presentación en Valdebebas / Chema Moya / EFE

"Si el entrenamiento es a las 10, es a las 10"

"Cuando tiene que pegar cuatro gritos, los pega. No le gusta el cachondeo y le gusta que cuando entramos en el césped, los días de entrenamiento, es la hora de trabajar", añadió Aleix García, reafirmando un perfil que también llevará al Castilla Álvaro Arbeloa, el sustituto de Raúl González. Los dos son de la misma escuela, que quiere cambiar la relajación o el buen ambiente por la disciplina y el compromiso.

Ambos compartieron vestuario a las órdenes de José Mourinho en el Real Madrid, otro de los que tiene la puntualidad como norma fundamental. "Estambul es una gran ciudad. Pero no vine aquí por una gran ciudad, vine aquí para ganar. Si el entrenamiento empieza a las 10 de la mañana, empiezo a las 10 de la mañana. Nadie puede llegar tarde, si no, será sancionado, y me da igual", explicaba tras su llegada al Fenerbahce.

Para demostración gráfica de lo que valora Xabi Alonso la puntualidad, está el día que dejó a Florian Wirtz en el banquillo a su gran estrella en el Leverkusen por llegar tarde a un entrenamiento. Un mediocentro, como él, posiblemente su traslación en el terreno de juego y al que ahora querría para su nuevo proyecto en el Real Madrid si el Liverpool no se interpusiese con un capital extraordinario.

Perform

Cuando Xabi Alonso sentó a Wirtz

Pero las reglas son iguales para todos. "Esta mañana hemos tenido un pequeño problema", dijo Xabi Alonso cuando se le pidieron explicaciones sobre la suplencia de Wirtz en un partido tan importante como el que enfrentaba al Borussia Dortmund con el Bayer Leverkusen. "Xabi Alonso decidió hacer esto porque hubo un pequeño incidente con Florian esta mañana (llegó tarde por culpa de un atasco). No fue un incidente dramático, por lo que 'Flo' seguramente estará presente", intentó quitarle hierro al asunto Simon Rolfes, director deportivo del Bayer.

"Hemos tenido casos de jugadores importantes que han llegado tarde a una convocatoria de partido y los ha dejado en el banquillo. No sé cómo lo va a gestionar, supongo que le va a costar, aunque el grito, la bronca y la multa la van a tener igual", concluía Aleix García cuando se le preguntaban sobre la respuesta que obtendrá Xabi Alonso de hombres como Vinicius o Mbappé.

Estrella rutilantes que esta temporada no han hecho caso a las que las peticiones expresas de, por ejemplo, compromiso defensivo. Ahora, estas faltas de disciplina tendrán sanción, independientemente del dorsal o del nombre de la camiseta. Eso es lo que busca, precisamente, Florentino Pérez con un movimiento al que todas las partes tendrán que adaptarse para llegar a buen puerto.