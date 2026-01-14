Así es el 'método Arbeloa': presión alta, agresividad y líneas juntas

Cuando Álvaro Arbeloa debutó esta temporada con el Real Madrid Castilla ante el CD Lugo, en el Estadio Di Stéfano se coreó su nombre. Era el gran referente de un filial que venía de vivir seis temporadas al mando de una leyenda del club, como Raúl González, pero que nunca gozó de la confianza que ha tenido el nuevo entrenador blanco. Confianza de la grada, y, sobre todo, de Florentino.

El 'staff' de Arbeloa para su primera gran aventura

Su predecesor en el Castilla terminó considerándose como un tapón al salto definitivo que se produjo ya sin Raúl en la estructura. Arbeloa quedó liberado e impulsado con la salida del madrileño. Fue la antesala a un cambio que se hace realidad con la esperanza, en el seno del Madrid, de provocar un cambio a corto plazo. Si el seguidor de Mourinho, condición que reafirmó en su presentación, es fiel a sí mismo, el club blanco debería ser un equipo de presión y ritmos altos.

EFE

Sin embargo, la fugaz etapa de Xabi Alonso dejó en evidencia que el compromiso es un factor a trabajar, junto a la preparación física que vuelve a ser territorio de Antonio Pintus. Algo que quedó evidenciado desde los primeros 15 minutos abiertos a la prensa antes de que Arbeloa tomase la palabra. Una sesión para vender su idea sin dar demasiadas pistas. Solo en base al precepto fundamental del Madrid: "Ganar". Algo que ha venido haciendo en el fútbol base madridista, al que se unió vía el Cadete A en la 2020/2021.

Además de Pintus como preparador físico, el 'staff' de Xabi Alonso lo componen Julián Carmona, Ricardo Silva, Kevin Cardeiro (asistentes), Francis Sánchez (analista) y Lluis Llopis (entrenador de porteros), que se mantiene en esta parcela. Un eslabón que se ha mantenido entre Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y ahora Álvaro Arbeloa, que ha tenido a sus órdenes en el filial a Fran González, quien ya debutó con el primer equipo. De hecho, en su primer entrenamiento quiso estar acompañado de varios canteranos.

4-3-3 y la importancia de los mediocentros

El propio meta y su compañero Sergio Mestre, además de los jugadores de campo Joan Martínez, David Jiménez, Manuel Ángel, César Palacios y Jorge Cestero. Este último, definido por Arbeloa, como "el mejor '6' de España". Un pivote posicional (la gran carencia del club tras la salida de Kroos) imprescindible en desarrollo de su idea futbolística y que debutó contra el Talavera en Copa del Rey. Habrá que ver si en una situación tan compleja como la actual, el técnico recién ascendido es capaz de darle minutos a jugadores ajenos a la responsabilidad, pero preparados para los retos.

SPORT.es

El esquema preferido de Arbeloa es el 4-3-3 como el que ha utilizado Xabi Alonso, quien lo ha alternado con un 4-4-2 e incluso con cinco atrás en fase defensiva, la idea que puso en liza ante el Barça para resistir y caer derrotado. El vasco es el compañero con el que más partidos disputó en su carrera Arbeloa, pero sus estilos son distintos. El entrenador que terminó arrojando la toalla tiene un libreto más trabajado y, sobre todo, puesto en práctica en el fútbol de élite con el doblete conseguido en el Leverkusen.

Con todo, los jugadores no se librarán de las sesiones de vídeo o del dron que grabó la primera sesión de un Arbeloa que pedirá a sus futbolistas algo que tampoco logró Xabi Alonso: líneas juntas y robos en campo rival. Un precepto agresivo que le ha llevado a cargarse de amarillas, e incluso expulsiones, en Primera RFEF, a pesar de dejar al filial cuarto, con 31 puntos. Una posición de 'playoffs' a Segunda que deberá defender Julián López de Lerma, hasta ahora entrenador del Juvenil, un itinerario similar al de Arbeloa.