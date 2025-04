Merino: "Rice tiene uno de los mejores golpeos que he visto"

Mikel Merino, autor del 3-0 contra el Real Madrid, aseguró que Declan Rice tiene uno de los mejores golpeos que ha visto en su carrera y dijo que no le sorprendieron los dos goles que marcó este martes.

El centrocampista inglés marcó los dos primeros goles de falta de su carrera deportiva para lanzar al Arsenal a las semifinales de la Liga de Campeones.

"En la última semana hemos tenido varios tiros libres que no habíamos marcado, pero él (Rice) tiene uno de los mejores golpeos que he visto en mi carrera. No me sorprende, espero que marquemos más en el futuro", dijo el centrocampista pamplonica en Amazon Prime.

Sobre el triunfo, que les pone a un paso de las primeras semifinales en Champions desde 2009, Merino alabó el apoyo que tuvieron desde la grada.

"En el vestuario hablábamos sobre mantener el ritmo y el tempo del partido, con la ayuda del público de nuestro lado. La segunda parte ha sido increíble, hemos jugado a tope. Cuando este equipo juega así con nuestra gente aquí...".