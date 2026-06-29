El mercado puede provocar una salida inesperada en el Real Madrid

Todavía puede haber sorpresas en el mercado de fichajes del Real Madrid. No solo en las llegadas, también en las salidas. El nombre que empieza a ganar fuerza en determinados escenarios es el de Aurelien Tchouameni. Hablamos de un futbolista que, pese a ser importante para el cuerpo técnico y el club, reúne una serie de condiciones que podrían convertirle en una de las piezas clave del verano.

Los principales motivos son el aspecto económico y el número de efectivos. El club blanco necesita dar salida a jugadores para equilibrar la plantilla y generar margen financiero de cara a acometer incorporaciones de primer nivel. En este contexto, Tchouameni es uno de los futbolistas con mayor valor de mercado de la plantilla y, además, uno de los que despierta más interés fuera de España. Especialmente en la Premier League, donde varios clubes de primer nivel como el Manchester United llevan tiempo tras sus pasos. Desde Inglaterra incluso apuntan que los 'red devils' le convertirían en uno de los mejor pagados de la plantilla.

Tchouameni, en un partido con el Real Madrid / EFE

Su contrato acaba en 2028 y desde el club la intención siempre ha sido renovar el vínculo con el futbolista. Sin embargo, una oferta irrechazable en lo económico puede ser una gran ayuda en el mercado, especialmente teniendo en cuenta que otros futbolistas de la plantilla se niegan a salir. En el conjunto blanco entienden que una posible venta de Tchouameni tendría un impacto deportivo importante, pero también son conscientes de que sería una de las operaciones que más dinero podría dejar en las arcas del club.

Enzo Fernández, objetivo del Real Madrid / EFE

Es aquí cuando entra en acción el nombre de Enzo Fernández. El centrocampista del Chelsea es uno de los grandes objetivos del Real Madrid para reforzar la medular, pero su incorporación exigiría un esfuerzo económico enorme. En Stamford Bridge no contemplan una negociación que no se sitúe alrededor de los 140 millones de euros, una cifra que podría obligar al Madrid a realizar una venta muy importante antes de lanzarse definitivamente a por el argentino.

Inicialmente, dentro del club se contemplaban otras posibles salidas. Uno de los nombres que figuraba entre los candidatos era Eduardo Camavinga, pero el francés ha transmitido de forma clara que no tiene intención de abandonar el Real Madrid este verano. Su postura prácticamente cierra esa posibilidad y obliga al club a explorar otras alternativas si finalmente necesita generar una cantidad considerable de ingresos para sumar al traspaso definitivo de Nico Paz al Como.

Camavinga quiere seguir en el Real Madrid / EFE

Tchouameni es una carta ganadora en el mercado. Su excelente cartel internacional, su edad y el interés que mantiene en la Premier convierten al francés en uno de los jugadores con más opciones de protagonizar un traspaso de los caros. Tampoco hay que olvidar su reciente incidente con Fede Valverde, que provocó un bochornoso capítulo a nivel mundial mediáticamente para el club.

Eso no significa que el Real Madrid haya decidido ponerle en venta ni que su salida sea inminente. Sin embargo, si el club acaba apostando por una gran operación en el centro del campo y necesita hacer caja para financiarla, Tchouameni reúne todos los ingredientes para convertirse en el sacrificado inesperado de este mercado. Su posible adiós, hoy por hoy, no es el escenario principal, pero sí una opción que cada vez cobra más fuerza.