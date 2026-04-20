El mercado más peliagudo del Real Madrid: en busca de refuerzos con limitaciones

El Real Madrid se enfrenta a uno de los veranos más importantes de los últimos años. La sensación dentro y fuera del club es clara: la plantilla actual se ha quedado corta, lejos del nivel de profundidad y competitividad que históricamente ha definido al conjunto blanco.

Recuerdo que, no hace tanto tiempo, en la primera etapa de Zinedine Zidane, el equipo vivía una situación radicalmente opuesta. Aquel Madrid podía permitirse el lujo de dividir su plantilla en un “equipo A” para la Champions League y un “equipo B” para LaLiga, manteniendo un nivel altísimo en ambas competiciones. Aquello era una ofensa hacia el resto de clubes. Hoy, esa abundancia ha desaparecido y el margen de maniobra es mucho más reducido.

Marco Asensio y Lucas Vázquez siendo decisivos en el Parque de los Príncipes / Marca

Las dudas señalan con el dedo directamente a la planificación deportiva. Ya sea por decisiones de Florentino Pérez o de la dirección deportiva, lo cierto es que varios fichajes recientes no han cumplido las expectativas. Algunos jugadores han llegado sin demostrar nada y sin la calidad necesaria, lo que ha provocado una percepción preocupante: jugar en el Real Madrid parece hoy más barato que en otras épocas. De cara a la temporada 2026-27, el club asume que debe acometer una reconstrucción profunda.

UN RUMBO NUEVO EMPEZANDO DESDE EL BANQUILLO

El primer gran movimiento apunta al entrenador. Todo indica que Álvaro Arbeloa no continuará en el cargo si no logra conquistar la Champions League. La dirección del club ya maneja alternativas de primer nivel. Los nombres que más gustan en la presidencia son Jürgen Klopp y Mauricio Pochettino, ambos contactados en el pasado. También aparece en escena Didier Deschamps, aunque su posible llegada tras el Mundial con Francia genera dudas por la dificultad de planificar adecuadamente la temporada sin una pretemporada completa.

Jürgen Klopp, ex entrenador del Liverpool y actualmente en Red Bull / EFE

En el plano deportivo, el Real Madrid tiene claras varias prioridades. Defensa, creatividad y profundidad.

LA NECESIDAD DE UN CENTRAL

La llegada de un central es prácticamente segura. Se necesita a alguien de garantías capaz de ser importante desde el principio y a poder ser un líder desde el trabajo. El nombre que más fuerza ha cobrado es el de Ibrahima Konaté, quien termina contrato este verano y aún no ha renovado. Otra alternativa que gusta en los despachos es Nico Schlotterbeck, actualmente en el Borussia Dortmund y recién renovado con una claúsula trampa en beneficio del Real Madrid.

Konaté, el central que busca el Real Madrid / Agencias

EL ANHELO DE UN 'NUEVO KROOS'

El equipo necesita con urgencia un mediocentro creativo, un perfil capaz de dar sentido y pausa al juego. El espejo es Vitinha, pero el club maneja otras opciones como Enzo Fernández —castigado recientemente por dejarse querer en Madrid— o Rodri Hernández. Que se conzcan hasta ahora. Tampoco se descarta que el Madrid vuelva a anticiparse al mercado descubriendo un talento emergente que pueda darse a conocer en este Mundial sin ir más lejos.

Enzo Fernández, jugador del Chelsea / EFE

UN EXTREMO DERECHO PURO

Otro de los grandes déficits está en la banda derecha. Rodrygo Goes ha cumplido como solución de emergencia, pero aunque por momentos haya dado un gran rendimiento, no es un especialista natural en esa posición. El objetivo es incorporar un extremo puro que aporte profundidad, desborde y amplitud.

Michael Olise, en el Bayern de Múnich / CHRISTOPHER NEUNDORF / EFE

LA SALIDA DE CARVAJAL OBLIGA A TRAER UN RECAMBIO

En el lateral derecho se prevén cambios importantes. Todo apunta a una posible salida de Dani Carvajal, lo que abriría la puerta a una renovación en esa zona. El club valora dar protagonismo al canterano Jesús Fortea, pretendido por clubes europeos e internacional con España. Una posición que lleva muchas temporadas siendo cubierta por algún canterano, casualmente. Todo ello mientras que Trent Alexander-Arnold podría asumir un rol aún más determinante. Sin embargo, no extrañaría que los blancos acudan al mercado en busca de alguna ganga.

Fortea celebra un gol con el Madrid / Real Madrid

LA VUELTA DE TALENTO JOVEN

Por último, el verano también traerá caras conocidas. Regresarán Nico Paz y Endrick, ambos más maduros y con mayor experiencia tras sus cesiones o procesos de adaptación. En el club existe la promesa de que esta vez tendrán un papel más relevante dentro de la plantilla, formando parte activa del nuevo proyecto.

Nico Paz celebra un gol con la camiseta del Como 1907 / EFE

El Real Madrid encara, en definitiva, un punto de inflexión. Tras años de éxitos y dominio europeo, el club blanco se ve obligado a reinventarse. La exigencia no cambia: competir por todo. Pero para ello, el próximo mercado de verano será clave. La reconstrucción no es una opción, es una necesidad y un aclamo. El que no sirva para vestir esta camiseta, tendrá que marcharse por el bien del club más temprano que tarde.