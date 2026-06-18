Poder total para Mourinho: “Quiere jugadores más ‘hombres’ que tengan un rendimiento inmediato”

Las elecciones del Real Madrid no supusieron un cambio de presidente, pero sí provocaron una transformación en las dinámicas estructurales del club. La llegada de José Mourinho ha modificado el foco en el mercado de fichajes. Ya no se trata tanto de apostar por promesas o captar talento en edades tempranas. Tampoco de incorporar nuevos galácticos, aunque en el debe electoral de Florentino Pérez sigue figurando la búsqueda de un fichaje de renombre, como el que ambicionó con la oferta de 150 millones de euros que lanzó al Atlético de Madrid por Julián Álvarez.

Implicación directa del portugués

Personas cercanas al nuevo entrenador del Real Madrid explican que Mourinho tuvo muy claro desde el principio el perfil de futbolista que quería incorporar para impulsar una revolución tras dos temporadas sin grandes títulos. "Ha buscado refuerzos que aporten desde el punto de vista del estatus, la mentalidad y la competitividad. Era algo que quería. Jugadores más hechos, más maduros, capaces de afrontar una exigencia inmediata", señalan fuentes conocedoras de un inicio de mercado especialmente intenso.

Marc Cucurella, ante Cabo Verde / EFE

Hasta el momento, el club blanco solo ha hecho oficial un fichaje: el de Marc Cucurella, anunciado en la previa del debut de la selección española en el Mundial y vinculado al club hasta 2032. Fue la primera incorporación pública de la nueva era Mourinho. Durante la campaña electoral, Florentino Pérez también confirmó los fichajes de Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries. Todos ellos responden a una misma idea: reforzar la defensa. Un lateral izquierdo, un central y un lateral derecho que representan una rectificación respecto al verano pasado, cuando llegaron Álvaro Carreras, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold.

La operación de Cucurella es paradigmática de lo que ha supuesto el regreso de Mourinho al Real Madrid trece años después. El internacional español aterriza en un club que ha convertido la parcela defensiva en una prioridad absoluta. Así lo ha querido el técnico portugués. Cucurella ha sido una petición expresa para reforzar el lateral izquierdo. Los 55 millones de euros fijos más cinco en variables se consideran una oportunidad de mercado en una operación en la que el Real Madrid ha vuelto a trabajar estrechamente con Jorge Mendes, representante del entrenador de Setúbal.

Objetivo: un central más

"El deseo de aumentar la competitividad en defensa ha sido primordial", explican desde el entorno de Mourinho. Los movimientos realizados confirman esa intención. Una línea defensiva para la que también se ha renovado a Antonio Rüdiger hasta 2027. En su caso sí se ha mantenido la política de renovar año a año a los futbolistas mayores de 30 años, a diferencia del contrato 2+1 que firmará Bernardo Silva, llamado a convertirse en uno de los hombres de confianza del técnico luso. En su reconstrucción, Mourinho ha apostado por perfiles conocidos y contrastados, futbolistas a los que pueda exigir rendimiento desde el primer día.

Bernardo Silva sujeta a Valverde / EP

El portugués ha trasladado al órgano de decisión del Real Madrid —formado por José Ángel Sánchez, director general del club; Juni Calafat, responsable de captación de talento internacional; y el propio Florentino Pérez, su gran valedor— que una plantilla no puede construirse únicamente a base de jóvenes talentos. Menos aún en un Real Madrid donde las dos últimas temporadas sin grandes títulos han dejado al descubierto una preocupante pérdida de competitividad. Un escenario para el que Mourinho ha sido reclutado como solución de emergencia.

El técnico ha detectado rápidamente los puntos débiles que deben reforzarse. A las incorporaciones ya mencionadas podría sumarse otro central para complementar a Huijsen, de quien se espera una evolución importante, o a un Éder Militao cuya trayectoria reciente ha estado condicionada por las lesiones. Quien sí parece tener la puerta de salida abierta es Raúl Asencio, al igual que Fran García o Dani Ceballos. El rendimiento ofrecido por Ferland Mendy en las últimas temporadas también le sitúa en una posición delicada. Pieza a pieza, Mourinho pretende blindar una defensa de garantías para reconstruir la competitividad de un Real Madrid que, cada vez más, gira en torno a su figura.