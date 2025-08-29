Los dos mensajes de Xabi Alonso para Vinicius que dejan clara su postura

Vinicius fue protagonista absoluto del partido de Liga que el Real Madrid jugó ante el Real Oviedo. Desde su suplencia hasta su salida en el Tartiere, donde anotó un gol, asistió a Mbappé y recibió la presión del estado asturiano. Pero esto no cambia ni un ápice de la postura de Xabi Alonso con el jugador brasileño, quien será uno más en una plantilla en la que primará el colectivo. Así lo dejó claro en la rueda de prensa previa al partido frente al Mallorca (sábado, 21:30).

Los insultos racistas en Oviedo

"Esperemos que, allá donde vayamos, tengamos un ambiente competitivo, como fue en Oviedo. Y que sepamos responder a las circunstancias. Siempre hay episodios desagradables en algunos campos... Cuando sean actitudes racistas, deben entrar las autoridades competentes. Pero nosotros debemos convivir con lo que nos toca y centrarnos en el césped, que es lo más importante", fue la respuesta de Xabi Alonso sobre lo sucedido en el Tartiere.

Josep Pedrerol habló en El Chiringuito sobre la renovación de Vinicius / El Chiringuito

LaLiga denunció este viernes insultos racistas contra Vinicius y Mbappé en el campo asturiano, que volvió a vivir un partido de Primera 24 años después. La patronal tuvo en cuenta imágenes desveladas por el programa 'El Día Después' en las que se detectaron incidentes que serán estudiados por el Comité de Competición y Antiviolencia para una posible sanción. Desde el Real Oviedo se comprometieron con perseguir este tipo de actitudes, pero el oviedismo negó que fuesen generalizadas.

De acuerdo con el testigo directo de lo sucedido elaborado por La Nueva España, diario de Prensa Ibérica, "es cierto que se le llamó 'tonto' de forma organizada y que se le pitó en masa nada más salir al campo. También es cierto que cinco o seis asistentes colaron un 'uh uh' que se oyó de forma muy tímida, prácticamente imperceptible para el grueso del estadio y que no se escucha ni en los vídeos que reprodujeron muchos medios".

La suplencia frente a Rodrygo

Condenables los gestos, también consideran, desde ciertos sectores, que igualmente debió ser castigada la actitud de Vinicius, quien vio una tarjeta por simular un penalti y se jugó la expulsión tras la celebración de su gol, en la que cargó contra todo: el árbitro, el público... De ahí que Xabi Alonso pida "centrarse en el campo", para evitar que esta situación se cronifique. Xabi Alonso no regatea el hecho de que pueda existir ruido alrededor de sus jugadores, pero quiere que sea deportivo.

Raphinha ha sido convocado por Ancelotti para la fecha FIFA de septiembre / Perform

El tolosarra dice estar "muy contento" con Vinicius, pero contra el Real Oviedo le dejó claro que no hay nadie insustituible. Salvo Courtois o Mbappé. Puso en su lugar a Rodrygo, quien se ha bajado de la rampa de salida. Después, dio la alternativa a su compatriota, quien se convirtió en protagonista absoluto del triunfo en tierras asturianas. Todo ello, con su no renovación como telón de fondo y un cambio de estatus de intocable a ser uno más en la rueda, algo que celebra el madridismo.

"¿La situación contractual de Vinicius? Yo estoy muy contento con él. Ante el Real Oviedo demostró que puede tener un gran impacto desde el banquillo y lo que quiero es que haga una gran temporada. Estamos empezando, aquí todos son importantes y Vini, por todo lo que ha hecho en el Madrid, por todo lo que queremos que haga esta temporada, va a ser fundamental", despejó Xabi Alonso, poniéndose, una vez más, al frente del barco donde solo él quiere poder elevar el tono.